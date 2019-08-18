傳美國商務部將對華為90天限制緩衝期再次放寬

相關新聞
這款病毒囂張15年仍活躍 台灣受威脅全球第三2019-08-16 17:16
華碩強攻輕薄筆電 上半年成長率超越四成2019-08-16 14:48
蘋果HomePod 23日在台開賣 售價不到萬元2019-08-16 11:51
忍無可忍 蘋果控告Corellium以安全為名行侵害iOS之實2019-08-16 09:38
研究發現：把全球農田1%設太陽能 即可滿足全球用電2019-08-15 18:32
Nike收購數據分析新創Celect 以人工智慧強化本身市場銷售策略擬定2019-08-15 13:31
台灣新創生態聚落節 主辦單位公布50個新創團隊名單2019-08-15 13:13
Google再遭控訴以搜尋優勢 造成求職服務市場競爭不公2019-08-15 13:09
Apple Card實體曝光質感驚艷 落地發出響亮清脆聲2019-08-14 16:50
蘋果在日本京都配合祇園祭推出系列傳統工藝學習內容2019-08-14 09:17
17 Media Japan營運長專訪：挖掘非乖乖牌的台灣人才顛覆發展2019-08-14 09:16
Tumbler將轉由WordPress背後公司Automattic收購2019-08-14 08:59
打破Google記錄 NVIDIA實現53分鐘訓練出可自然對話AI2019-08-14 08:55
你用臉書Messenger聊天？ 語音對話內容可能已被轉錄2019-08-14 07:51
Tesla在台揭曉Model 3售價 行動服務車率先在台南地區提供協助2019-08-13 15:50
新版VMware HCX讓多雲或混合雲大量工作負載項目搬遷變更簡單2019-08-13 09:43
搶先開箱Apple Card！到底跟一般信用卡哪裡不一樣？2019-08-12 20:07
音樂電台大限將至 業者：節目分眾化2019-08-12 18:07
5G普及速度快 愛立信：2024年達19億用戶2019-08-12 16:43
反對市場看法 美國娛樂軟體協會強調電玩與暴力行為並無直接關連2019-08-12 11:16
iPhone通訊錄 可能成為駭客攻擊目標2019-08-11 18:21
手臂解鎖？生物駭客把特斯拉Model 3 鑰匙晶片植入體內2019-08-11 16:00
因應名人吃播流行趨勢 W Hotel推出Sip & Slurp豪華客房服務方案2019-08-11 11:36
炒房「帥過頭」遭爆虛擬貨幣割韭菜 誆人投資卻遲不上架！2019-08-10 17:12
蘋果[AR]T系列課程開放參與 台灣直營店也能感受擴增實境藝術作品2019-08-10 15:16
新機發表前 Pixel手機業務負責人傳將轉調Google執行長辦公室2019-08-10 15:13
博通傳再度重啟談判，預計收購賽門鐵克企業端業務2019-08-10 07:48
AMD不排除在EPYC系列處理器 加入更多AI運算與異構加速設計2019-08-09 14:44
博通傳再度重啟談判 預計收購賽門鐵克企業端業務2019-08-09 14:44
以實惠價格吸引用戶 迪士尼推出包含Disney+、Hulu與ESPN+同捆方案2019-08-09 14:43
Google計畫讓旗下「Made by Google」系列產品更加環保2019-08-09 14:43
聯合國攜手三星以Galaxy手機 推動全球永續發展目標捐助計畫2019-08-08 14:08
蘋果開始於美國境內公開測試Apple Card服務 釋出多組說明影片2019-08-08 14:05
WWW大會首次將在台舉辦！全靠他牽線2019-08-07 20:17
美國聯邦通訊委員會將提撥資金補助農村地區網路建設 縮減數位落差2019-08-07 10:18
蘋果也在日本註冊Apple Card在內名稱商標 將在亞洲市場擴展金融服務2019-08-07 10:12
馬斯克的「無聊公司」將於8月底成立中國分公司2019-08-06 07:52
AMD與三星合作至少長達兩年 預計提昇Exynos處理器顯示運算表現2019-08-06 07:51
Apple Card無法購買加密貨幣 越獄裝置可能無法用2019-08-05 09:47
熱門文章
六都電競爭霸戰高雄決賽 Machi X力克高雄南霸天2019-08-17 18:24
可能在海戰發揮一發逆轉奇襲效果的潛水艇，終於將正式加入《戰艦世界》2019-08-18 12:41
羅技K580無線藍牙鍵盤 電腦手機跨平台一鍵切換2019-08-18 12:50
華碩在歐洲推出筆電正常使用損壞全額退費、維修後可保留自用的保固服務2019-08-18 12:41
傳美國商務部將對華為90天限制緩衝期再次放寬2019-08-18 12:41
羅技推出兩款採用自有矮軸設計的輕薄遊戲鍵盤G915及G8152019-08-18 12:41
Misfit打造新款智慧手錶Vapor X，更加輕巧、時尚2019-08-18 12:41
以色列公司控訴蘋果雙鏡頭設計手機侵害其專利2019-08-18 12:41
vivo透露下一款NEX新機將搭載「瀑布」螢幕與三環錶形式的相機設計2019-08-18 12:41
Facebook計畫透過快閃咖啡協助確認用戶隱私設置是否安全2019-08-18 12:41
留言