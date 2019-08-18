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傳美國商務部將對華為90天限制緩衝期再次放寬

2019-08-18 12:41楊又肇

路透新聞報導指稱，美國商務部將可能再次延長對華為放寬限制，預期讓華為能透過額外90天獲得更大緩衝彈性。

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今年5月由美國政府允許讓華為有90天的緩衝期，在此期限內仍可讓華為向美國業者採購相關產品，同時也能讓華為裝置仍可在此期間內繼續獲得軟體更新。

而在緩衝期即將在8月19日到期，若美國商務部將再次給予華為額外寬限期，意味美國政府期望能讓以華為為焦點的中美貿易能有額外溝通彈性。

不過，華為在內單位都未對此做任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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