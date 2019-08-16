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蘋果HomePod 23日在台開賣 售價不到萬元

2019-08-16 11:51中央社 台北16日電

若擁有2顆以上的HomePod，可配對成為立體聲喇叭組。聯合報系資料照／記者黃筱...
若擁有2顆以上的HomePod，可配對成為立體聲喇叭組。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影
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蘋果公司（Apple）今天宣布，智慧音箱HomePod即日起在台灣開放訂購，將於8月23日在直營店、授權經銷商和電信商發售，用戶可搭配Apple Music和Siri，以嶄新方式與音樂互動。

蘋果在官網說明，HomePod現於美國、英國、中國、香港、台灣、澳洲、加拿大、法國、德國、日本、墨西哥和西班牙上市，有白色與太空灰色可供選擇，相容於iPhone 5s或後續機型、iPad Pro、iPad Air或後續機型、iPad mini 2或後續機型、第6代iPod touch或後續機型。台灣售價新台幣9900元。

自今年秋季起，搭配iOS 13使用，HomePod可分辨家中任何人的聲音，提供訊息、音樂等不同的個人要求，這項功能將先於英語系國家推出。電台直播節目可讓Siri取用超過10萬個廣播電台，還有可定時關閉音樂的全新睡眠計時器。「接力」功能可讓使用者到家時，將音樂、Podcast或通話移至HomePod。

HomePod搭配串流音樂服務Apple Music，會根據使用者收聽和喜歡的歌曲來學習個人偏好，這些音樂偏好能在不同裝置之間共享。用戶可以讓Siri「播放我喜歡的音樂」，或選擇各種氣氛和音樂類別，包括國語流行音樂。

此外，HomePod可透過空間感測技術來感測在房間中的位置，自動將音訊最佳化。透過AirPlay 2功能，可在支援AirPlay的App播放串流音樂，包括Spotify和KKBOX。

Apple全球行銷資深副總裁希勒（Philip Schiller）表示，HomePod是專為音樂愛好者設計的無線揚聲器，可提供高傳真音質、取用Apple Music音樂資料庫中數百萬首歌曲，並有可學習音樂品味和偏好的Siri智慧功能，提供更個人化的音樂體驗。Apple很高興能為台灣的顧客帶來HomePod，讓大家體驗到HomePod在家中聽起來多美好。

HomePodAppleSiri

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