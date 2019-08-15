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研究發現：把全球農田1%設太陽能 即可滿足全球用電

2019-08-15 18:32INSIDE

圖／取自shutterstock
圖／取自shutterstock
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或許，農田即將再度成為人類文明的核心。美國俄勒岡州立大學透過研究表示，只要將全球1%農業用地轉換用於太陽能發電，就可以滿足全球電力需求。

這項研究是俄勒岡州立大學透過安裝在農田上的Tesla太陽能發電電系統所收集電力數據而來，研究結合了微氣候研究站的平均氣溫、風速風向、太陽照射強度等數據，基於這些資料算出了一個相當精準的農田太陽能發電模型。

主導研究學者之一的Chad Higgins副教授表示，「事實證明8000年前，農夫就找到了地球上最有效率接受太陽照射的最佳地點。」

研究實驗的地區涵蓋熱帶草原、闊葉混合林、沙漠、都市等17種地景，其中發現「農田」就是安裝太陽能最適合的場景，也一定程度打破了目前盛行在沙漠建造大型太陽能系統的做法；研究也發現，美洲西部、非洲南部以及中東是最適合進行農業/太陽能混合發電的區域，這些區域日照充足、風力與溫度適中，濕度低，跟適合農作物的條件相同。

這些地方的農業/太陽能混合發電量可以到達每平方公尺28W/h，若跟世界銀行關於全球能源需求數據比對，理論上只要在這些地區安裝足夠的農業/太陽能混合發電系統，就可以符合全球1%農業用地即可滿足全球發電的目標。

事實上世界許多地方都有使用農業/太陽能混合發電讓農業生產、發電取得良好平衡的案例，根據德國霍恩海姆大學在2017年的調查，發現用高架農業/太陽能混合發電的小麥、馬鈴薯產量平均下降了18％，但賣到公用事業的電力收入卻小幅超過了農作物收入缺口。另外在日本、印度也有十分成功的案例。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

太陽能發電非洲中東印度世界銀行

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