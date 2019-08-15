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Google再遭控訴以搜尋優勢 造成求職服務市場競爭不公

2019-08-15 13:09聯合新聞網 楊又肇

路透新聞報導，23家提供求職服務的網站連署向歐盟控訴Google以本身優勢影響發展，認為Google藉由搜尋引擎等資源造成求職服務市場競爭不公。

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在相關控訴說法中，這些提供求職服務的網站表示在協助媒合人才與職缺需求過程花費不少技術與成本，但Google僅憑自身搜尋引擎與廣告系統等優勢，即可輕易吸引求職者透過其服務找尋合適工作機會，導致形成不公平的競爭模式。

前身為Google Hire，並且在Google I/O 2017宣布更名為Google for Jobs，並非以特定服務形式呈現，而是直接整合在Google Search服務內，藉由手機GPS定位、輸入關鍵字詞，以及人工智慧系統自動媒合鄰近合適的工作機會，讓使用者可以直接便利地透過Google Search尋找適合職缺。

依照Google說明，相關職缺內容事實上是與提供職缺媒合服務的業者合作，同時相關職缺資訊也是進一步連接到求職服務網站，讓使用者能在求職服務網站完成應徵投遞，本身並不會將求職資訊內容應用在其他用途。

但即便如此，求職服務網站業者依然認為Google提供服務因為得力於自身搜尋引擎優勢，造成使用者在透過Google Search搜尋職缺之後，除非找到合適職缺結果，否則不會進一步使用求職服務網站額外提供服務項目，導致業者額外建置服務所花費成本可能因此付諸流水。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

求職廣告Google

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