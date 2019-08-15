台灣新創生態聚落節 主辦單位公布50個新創團隊名單

預計在8月22日展開的舉辦的台灣新創生態聚落節，稍早公布總計50個參與新創團隊名單，其中包含由CB Insight票選為全球AI 100強的Appier (沛星科技)、亞洲最大旅遊體驗平台KKday，以及曾用150萬支寶特瓶建造花博流行館，致力讓垃圾「重生」的Miniwiz (小智研發)，另外包含以健康美味的蛋白質零食為主打的Spark Protein在內新創團隊，都將出席此次首度在台舉辦的新創生態聚落節。

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新創生態聚落節是由阿里巴巴台灣創業者基金、阿里雲、中華開發資本、國泰金控、美商中經合集團、財團法人好食好事基金會在內單位，協同藍濤亞洲與KPMG安侯建業聯合會計師事務所，以及Appier沛星互動、Accupass活動通、KKday酷遊天、O’right歐萊德、4Gamers就肆電競在內協辦單位共同推動，此次宣布總計50個參與活動的新創團隊名單，更期待在這場匯聚新創生態圈夥伴、鏈結新創及企業能量的主題展示與論壇活動中，讓更多新創團隊能對外展示其創意。

阿里巴巴台灣創業者基金執行董事李治平表示，近期新創熱門領域與趨勢，大致上區分為處理虛實通路整合、重構人貨場的「智慧零售」，還有推動傳統產業數位轉型的「智慧製造」、透過技術優化服務與營運的「企業服務」，另外更包含用數位科技為消費者帶來創意娛樂服務的「文化娛樂」，以及深入探索未來生活樣貌、解決未來健康、醫療及食品議題的「美好生活」在內五大趨勢，其中更有不少勢將傳統與新創結合，藉此創造全新發展機會。

而阿里巴巴台灣創業者基金目前已經在台邁入第四年，截至目前為止已經投資了34間新創公司，涵蓋人工智慧、機器學習、區塊鏈、電競、AR/VR、醫療科技、資訊安全等領域，李治平談到在台灣投資新創、幫助新創的過程中，發現許多新創公司面臨單打獨鬥的挑戰，其中更因為整個新創生態尚未完全成熟，同時新創產業與企業的鏈接也說不上是密切，使得新創團隊在發展路途必須承受更大壓力。

在這次活動裡，阿里巴巴台灣創業者基金期望發揮「打造生態」理念的最佳實踐，分別串聯大、中、小型企業，以及眾多新創團隊，透過媒合共同推進全新發展模式，同時也能協助台灣打造更多未來可能。

此外，主辦單位之一的財團法人好食好事基金也將以台灣第一個食農加速器身分，致力於導入國際與創新思維，翻轉食農領域，而KPMG安侯建業聯合會計師事務則將提供新創團隊全方位輔導，協助新創評估風險、奠定成功基石，尤其在台灣具備豐富人才、完善智慧財產保護，同時也是全球半導體及電子業供應鏈重鎮，本身更位居前進亞洲其他市場絕佳地理位置，成為新創團隊最佳發展利基點，認為推動新創產業發展將能帶來更大成長機會。

50個參與新創團隊名單如下：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》