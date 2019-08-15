Nike收購數據分析新創Celect 以人工智慧強化本身市場銷售策略擬定

市值目前已經超過1000億美元規模的Nike，稍早宣布收購位於美國波士頓的新創公司Celect，預期借其市場分析預測能力協助擬定未來產品銷售策略。

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Celect的強項在於藉由人工智慧技術分析大量結構化與非結構化數據背後趨勢，藉此能協助用戶挖掘潛在市場機會，同時也能判斷公司營運未曾注意的非必要成本支出，同時也能從既有收益分析未來市場走向等。

由於Nike目前已有相當龐大市場規模發展，同時旗下數以萬計的產品項目銷售表現，更難以透過傳統統計調查方式分析實際銷售表現，因此需要更新技術協助公司精準判斷市場風向，而收購Celect預期將能讓Nike能有進一步的數據分析能力。

NIKE營運長Eric Sprunk表示，收購Celect之後，將可讓Nike發展世界等級規模的數據科學平台，進而加強Nike數位分析發展優勢，未來Celect原有成員將會加入Nike全球營運團隊。

不過，Nike並未透露實際收購Celect涉及交易金額。

在由Nike收購之前，Celect已經從August Capital、NGP Capital與Activant Capital在內風險投資公司募集超過3000萬美元資金，同時也在去年底的C輪融資募得1500萬美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》