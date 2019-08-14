Apple Card實體曝光質感驚艷 落地發出響亮清脆聲

2019-08-14 16:50 聯合新聞網 綜合報導



有網友將輕摔Apple Card至地面的影片放上論壇，引起熱烈討論。圖擷自 Youtube 分享 facebook

蘋果公司在今年的春季發表會上，發佈了第一款的蘋果信用卡Apple Card，而在上週美國也開始限量發行，有些人已拿到這張實體卡片，由於這張卡片是用鈦合金製成，重量比一般信用卡還重，掉到地面時也會發出清脆聲響，對此，有國外網友就在網路論壇上貼出一段Apple Card掉到地上的影片，卡片發出的悅耳聲響也使底下網友紛紛留言，表示要「買一堆來做成風鈴」。

這位國外網友在網路論壇「Reddit」貼出一段影片，影片中網友將Apple Card輕摔至地面，結果卻產生出清脆聲響。影片一出後，有網友便留言表示要做成風鈴，並取名為Apple Chime，不過也有人說「聽起來像金屬棒球棍砸在地上」、「聽起來很有錢」、「我好奇這能不能用來切片切塊或製作切絲炸薯條」

事實上，Apple Card在春季發表會後就備受矚目，因為這張卡不只材質不同於一般信用卡，連外觀也相當簡潔，全卡是金屬白底的質感，正面有Apple Logo、持卡人姓名、晶片，且不會印出卡號、日期、安全碼，使整張卡更加安全。

另外，Apple Card的開卡方式也相當容易，只要把iphone和實體卡碰觸一下，卡片就會自動跑進Wallet App中，然而目前Apple Card的使用，只能透過iphone運行，因此若是他牌手機的用戶恐怕就無法體驗。