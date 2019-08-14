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Tumbler將轉由WordPress背後公司Automattic收購

2019-08-14 08:59楊又肇

隨著Yahoo網路事業一同併入Verizon體系的Tumbler，稍早確認將由提供Wordpress.com線上服務，以及Wordpress網頁工具資源的Automattic收購

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根據華爾街日報報導，目前此項交易尚未有具體金額傳出，其中可能涉及約200名員工職務移轉，而就Axios網站消息指出，此項交易金額可能低於1000萬美元。

Tumbler由創辦人David Karp於2007年成立，主要提供精巧、簡短的部落格內容發表空間，並且可綁定個人網域名稱，同時也能與其他社群服務串接連動，因此在短時間內吸引眾人青睞，而在2013年5月由當時的Yahoo以11億美元收購，並且在2016年6月累積成長達2.32億名用戶人數規模，總計收錄超過2.113億個部落格內容，貼文數量更累積超過1346億則，而當時Tumbler員工人數更達384人。

但隨著Yahoo網路事業於2016年由Verizon收購，Tumbler也一併轉入Verizon體系，同時因為情色內容過於氾濫，使得Tumbler下令禁止任何色情內容上傳，使得用戶人數受到影響，同時也間接影響原本藉由Tumbler分享內容的LGBTQ族群使用意願，導致Tumbler用戶人數不如以往。

而就Automattic執行長Matt Mullenweg說明，收購Tumbler之後，並不會取消禁止色情內容上傳，因此預期實際使用與現行情況並不會有太大改變，但預期將會與Wordpress服務進一步進行功能共享，設法讓Tumbler成為Wordpress互補效果。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

VerizonYahooTumbler

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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