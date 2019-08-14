17 Media Japan營運長專訪：挖掘非乖乖牌的台灣人才顛覆發展

針對目前計畫深入經營日本直播市場，預計招募更多台灣人才前往日本發展，mashdigi網站趁著此次與17 Media Japan營運長鄭希 (Richard Zheng)進行簡單訪談，藉此了解17 Media目前在日本地區發展近況，以及期望吸引什麼樣的人才加入。

17 Media Japan營運長鄭希 分享 facebook

就鄭希本身的經歷，曾經是留日學生，後續更留在日本求職，先後更在三菱商事負責鋼鐵國際貿易，也曾在日本最大的生活訊息媒體集團Recruit Holding負責人力資源事業銷售，甚至本身也擔任數據分析應用公司Metaps中國執行長，隨後才加入17 Media Japan擔任營運長職位，其實充滿不少「斜槓」特質。

因此，鄭希表示未來希望召募人才，可以從不同角度看事情，甚至可以直接向主管提出不同意見，而不是在公司內部擔任聽話的「乖乖牌」。以本身經歷為例，鄭希透露自己其實並不全然了解直播，但正是因為不了解，才能從一些盲點中找出問題，而不會被既有想法侷限。

至於高學歷、海歸學生是否會有進一步加分，則並非首要考量項目，在目前的人才招募中雖然確實需要有足夠技術含量的工作能力，但17 Media Japan會更期望找到勇於表達、能有不一樣想法，甚至願意顛覆既有發展思路的人。

而此次擴大在台招募人才前往日本任職，鄭希強調並非日本地區缺乏人才，但普遍在想法上仍偏於保守，甚至經常沿用過往思路解決問題。相較之下，台灣的年輕人才更願意對外表達意見，並且願意與他人分享想法。

為了增加招募職缺吸引力，17 Media Japan更開出在地住宿補貼，以及語言學習支助，甚至提供與日本在地職缺相同聘僱條件，同時也強調提供與各國團隊合作的環境，可以快速累積豐富跨國工作經驗，藉此吸引更多台灣人才加入。

針對目前17 Media Japan發展近況，鄭希更說明在日本已經建立相當穩固的發展模式，同時也成功持續吸引各類直播主加入，更累積許多經紀人協助直播主相關培訓事宜，配合與更多內容媒合，讓整個直播市場發展更趨完整，甚至更讓日本市場發展經驗能複製回台灣，或是擴展到其他市場應用。

因此在整個17 Mdia體系中，相對能以更快腳步發展，對於加入17 Media Japan的成員也能獲得更多學習發展機會，甚至也能藉由內調機會接受更多挑戰。

雖然目前17 Media主要還是聚焦以直播為核心的發展項目，不像LINE等品牌採取極大化應用發展模式，並且從日常生活應用服務跨入直播市場，而是一開始就以直播應用形式發展，同時有絕大部分發展是與內容創作有關，這些就不是單純以技術、數據規模就能輕易追趕差距，這也就是17 Media目前在直播市場發展所持有優勢。

在這樣的優勢之下，17 Media希望能藉由此次招募新血強化本身技術含量，同時也能透過納入全新思維想法，藉此讓17 Media能有全新發展模式，進而能在既有模式中找到全新出路，而非固守既有路線。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》