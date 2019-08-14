蘋果在日本京都配合祇園祭推出系列傳統工藝學習內容

目前已經在全球各個蘋果直營店Apple Store推行的Today at Apple系列課程，在今年8月間於日本京都推出一系列傳統工藝學習內容，讓消費者能與各個工藝職人一同了解傳統工藝之美，以及背後所傳達意義。

分享 facebook

而藉由結合京都傳統工藝主題，蘋果也透過自身產品與服務與消費者進行互動，例如透過GarageBand感受傳統佛鈴令人放鬆的清音，並且藉由iPad上的Procreate學習如何設計自繩文時代就開始發展的傳統組紐，或是學習傳統和鏡背面花紋設計。

同時，這些學習課程也恰好與京都近期展開的祇園祭呼應，讓更多消費者能進一步了解在祇園祭中所使用器材背面故事，以及如何設計。在此次系列課程中，蘋果更與日本職人南條和哉、八田俊與山本晃久合作，藉此讓更多人可以結合蘋果旗下產品、服務認知京都的美麗。

近期開始在全球地區推動以擴增實境與藝術家作品結合的互動體驗之餘，蘋果也舉辦系列以擴增實境為主題的Today at Apple系列課程，或許在未來也會進一步針對各地區特色內容構思結合蘋果產品的學習內容，藉此增加更多在地互動成效。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》