Tesla在台揭曉Model 3售價 行動服務車率先在台南地區提供協助

2019-08-13 15:50 聯合新聞網 楊又肇



距離2016年首次對外發表，並且在2017年開始交車的Tesla Model 3，終於在8月12日宣布在台上市售價，而另一個較重點消息，則是確定在南台灣地區除了陸續設立服務據點，更優先引進與全球同步推行的行動服務車 (Mobile Service)，藉此針對緊急突發狀況，或是其他特殊情形提供更便利維修服務，不必擔心服務據點距離相對較遠的情況。

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依照Tesla台灣公布消息，Model 3在台同樣區分Performance、Long Range、Standard Range Plus三種版本，其中Performance版本搭配雙馬達全輪驅動系統，時速從0到100公里加速僅需3.4秒，最高時速可達261公里，建議售價為新台幣214萬9900元起跳。

而Long Range版本同樣採用雙馬達全輪驅動系統，時速從0到100公里加速僅需4.6秒，續航里程最長可達560公里，主要針對長程行駛使用打造，建議售價為新台幣186萬9900元起跳。至於Standard Range Plus版本後輪驅動版本，從0到100公里加速僅需5.6秒，行駛里程最遠可達400公里以上，建議售價則為新台幣155萬9900起跳，基本上與先前美金加上稅金後的價格換算相近。

此次在台發表後，Tesla預計透過既有台北與台中體驗中心開放車輛體驗，同時也會透過台南新光三越新天地本館進行展示。

另外，此次發表會另一項重點，則是Tesla將因應南台灣地區服務據點分布仍不普及，加上距離相對較遠的情況，比照全球市場同步推行行動服務車，藉此針對緊急突發狀況，或是其他特殊情形提供更便利維修服務。

至於接下來是否也會接續引進Tesla「S3XY (SEXY)」中的Model Y系列車款，此次活動並未有更具體消息。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》