新版VMware HCX讓多雲或混合雲大量工作負載項目搬遷變更簡單

針對虛擬化環境中佈署大量工作負載項目即時遷移需求，VMware宣布推出新版VMware HCX，讓企業端可輕易針對透過VMware vSphere，或是非以vSphere佈署的工作負載項目進行即時遷移，藉此讓多雲或混合雲平台架構應用更加簡單。

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針對目前普及的多雲架構，或是混合雲平台使用趨勢，除了持續簡化企業端將服務佈建在此類環境操作流程，同時提供企業端可輕易快速遷移大量工作負載項目，其實也相對重要，讓企業端能更快速依照服務使用需求隨時調整工作負載項目配置。

新版VMware HCX將可實現從非vSphere環境向vSphere建構平台遷移，並且支援KVM與Hyper-V虛擬機器運作模式，同時也能對應超過數百項的工作負載項目批次遷移，透過vMotion將大量虛擬機器即時移轉到新虛擬化環境使用。

而針對風險管理需求，此次更新也加入VMware Site Recovery Manager (SRM)服務，可針對關鍵工作負載項目進行備份與恢復，另外也能藉由混合式連接模式對應虛擬機器在遷移過程時的可使用性，並且在遷移之後也能確保虛擬機器正常使用運作，讓企業端因應需求搬遷、調整虛擬機器工作負載項目不僅能加快執行效率，同時也能確保數據安全與服務項目穩定表現。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》