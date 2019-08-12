搶先開箱Apple Card！到底跟一般信用卡哪裡不一樣？

一碰就開卡？Cash回饋不囉唆！

自從Apple在春季宣布他們要發行Apple Card後，不僅各界矚目，果粉也敲碗期待，而Apple上週終於正式在美國限量發行Apple Card，YouTuber Marques Brownlee收到後，也搶先開箱了這張卡!!!究竟這張信用卡跟一般信用卡有什麼不一樣，跟P編一起來看看～～

▼Apple Card 正面

圖擷自 MKBHD 分享 facebook

▼Apple Card 背面

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首先是實體卡，整張卡由鈦合金製成，全金屬全白底的高質感；正面有Apple Logo、持卡人姓名、晶片；背面有發行機構高盛銀行，跟發卡組織Mastercard的Logo，整體走一個極簡風，也因為跟Apple的Wallet App結合，所以不用在卡面上印上卡號、日期、安全碼，除了更安全以外，也讓整張卡的漂亮程度，簡直從信用卡昇華到收藏品等級🤩（金屬卡敲起來的聲音聽起來像這樣😍）

▼Apple Card 外包裝紙套

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而且這張實體卡的開卡方式不僅超簡單，也超有科技感~就跟連接AirPods的做法一樣，拿起iPhone跟實體卡碰一下，就會把卡加到你的Wallet App裡😲不用像一般信用卡要打電話才能開卡。Wallet App好用的地方還包括UI簡潔、操作直覺、每筆交易都有交易歷史紀錄可以查詢，還會幫你在地圖上標出在哪個地方交易，讓你更容易想起來是哪筆費用；另外，想要使用Apple Card或是查詢卡號資料等等，都以FaceID保密，所以就算實體卡掉了，沒有iPhone或沒有你的臉也不能用，如果卡不見或被偷走，在Wallet App也可以直接停卡，整體比一般卡也更安全～

從信用卡角度來看Apple Card👉🏼申請前iOS必須升級到12.4版，輸入地址、生日、收入、社會安全碼後4碼後，申請資訊會送到高盛做即時審查，只要不到一分鐘就會審核這次申請有沒有通過。Apple目前在Apple Card上不收任何滯納金、年費、國外交易手續費。回饋全部都以Apple Cash形式進行，會在交易的隔天直接存到你的Apple Cash帳戶

回饋詳細如下：

🔺1%回饋 所有東西 (用實體卡或卡號消費)

🔺2%回饋 用Apple Pay消費

🔺3%回饋 在Apple Store、App Store購物 (買iCloud空間也算)

▼不收任何滯納金、年費、國外交易手續費

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最後的最後，有些地方還是要注意~~Apple Card長的很高貴，但並沒有提供像其他信用卡那樣的額外服務，例如機場候機VIP包廂，或是飯店VIP服務；Apple Card雖然有Apple品牌鑲金加持...但它終歸是一張高盛銀行的信用卡，目前在美國，如果有問題，到App裡請求服務支援，也是由高盛銀行的人員服務，所以Apple不能全盤掌握服務品質；YouTuber Marques Brownlee也提醒這張卡也是「Apple生態系」的一環，以前從iPhone跳Android，要放棄iTunes、iCloud、iMessage，已經讓人離不開Apple了，如果你用了Apple Card，等你跳槽的時候，連信用卡都要放棄😫搞不好卡費都還沒繳完...實在是非常麻煩啊

看完了這些好/壞處跟比較，獺友們會不會想要申辦這張Apple Card呢？P編是想說，如果喜歡Apple Card，那申請它自然不在話下😍；如果覺得Apple Card回饋略略不夠力...既然免年費，是不是就申請一張，單單作為收藏品...？ (顯示為只對全鈦合金卡有興趣🤣) 再來，以上所言，全部都是美國發行的情況，台灣目前只進行到金管會審查，還得再觀察在台灣發行後，優惠、發行銀行、回饋會有什麼變化，我們就拭目以待啦~~~

(新聞來源：The Verge、MKBHD)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》