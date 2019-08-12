親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華為鴻蒙新系統
三星新產品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

中國封殺金馬獎之後，台港電影人要自我審查嗎？

香港機場癱瘓！港媒︰速龍小隊增援 或將用催淚彈

音樂電台大限將至 業者：節目分眾化

2019-08-12 18:07台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

雖然未來廣播很可能不再有音樂電台，但iHeartMedia執行長皮特曼表示會以別...
雖然未來廣播很可能不再有音樂電台，但iHeartMedia執行長皮特曼表示會以別的方式生存。（photo by iHeartRadio官方臉書）
分享

還記得曾經透過廣播電台收聽音樂的時光嗎？外媒報導，隨著音樂愛好者主打個性化服務的Spotify、Apple Music等串流平台，廣播收聽率下降，影響廣告主的投資意願，預測未來10年內廣播將再無音樂電台。然而，廣播大牌iHeartMedia執行長皮特曼表示，這並非指廣播電台沒有存在的必要，只是音樂聽眾市場被吸走後，目標轉向於用來陪伴聽眾。

音樂電台收聽率下降

根據《CNBC》報導，外媒引用專業唱片騎師米勒所言，廣播電台估值近幾年的下滑趨勢證明音樂聽眾的喜好轉變，他說，隨著音樂串流平台Spotify的發展，強勢瓜分過往鎖定音樂電台的聽眾市場，今年就有多起廣播電台被賤賣的消息，包含Cumulus Media以1.03億美元出售、亞特蘭大與舊金山旗艦廣播電台甚至被轉手到非營利組織，說明昔日重要的傳媒已不再風光。

音樂廣播電台的聽眾市場被分走後，影響到的是收聽率，而偏偏廣播電台最大收益來源（除了背後有大金主的之外）就是仰賴廣告，低收聽率已讓廣告商不敢進駐，在這個趨勢下，iHeartMedia執行長皮特曼預測，大概10年內就不會有音樂電台能在廣播頻道生存。

廣播與串流分眾化

不過網路媒體《The Verge》報導，皮特曼也強調「廣播上的音樂電台消失，不代表廣播不再重要」，相反的，皮特曼認為廣播電台的目的性與客群恰好與串流音樂平台呈現「分眾化」，廣播電台主打的是電台DJ的陪伴，可以透過訊息或call in與聽眾互動、達到陪伴的功用，反而播放音樂變成次要的。

皮特曼也提到自家公司未來方針，他們將主打多樣「自產頻道」，他舉例大概是800多個頻道讓聽眾隨選自己喜歡的，最終目標將是建立自己的品牌頻道，這個想法吸引更多廣告主與業主嗅到商機，一旦聽眾數增加，業主順勢推出其他宣傳片，就能得到一票觀眾，同理在廣告主也是，這將是皮特曼表示的「未來廣播存活之道」。

【更多精采內容，詳見

相關新聞

5G普及速度快 愛立信：2024年達19億用戶

2019-08-12 16:43

反對市場看法 美國娛樂軟體協會強調電玩與暴力行為並無直接關連

2019-08-12 11:16

iPhone通訊錄 可能成為駭客攻擊目標

2019-08-11 18:21

手臂解鎖？生物駭客把特斯拉Model 3 鑰匙晶片植入體內

2019-08-11 16:00

因應名人吃播流行趨勢 W Hotel推出Sip & Slurp豪華客房服務方案

2019-08-11 11:36

炒房「帥過頭」遭爆虛擬貨幣割韭菜 誆人投資卻遲不上架！

2019-08-10 17:12

蘋果[AR]T系列課程開放參與 台灣直營店也能感受擴增實境藝術作品

2019-08-10 15:16

新機發表前 Pixel手機業務負責人傳將轉調Google執行長辦公室

2019-08-10 15:13

博通傳再度重啟談判，預計收購賽門鐵克企業端業務

2019-08-10 07:48

AMD不排除在EPYC系列處理器 加入更多AI運算與異構加速設計

2019-08-09 14:44

博通傳再度重啟談判 預計收購賽門鐵克企業端業務

2019-08-09 14:44

以實惠價格吸引用戶 迪士尼推出包含Disney+、Hulu與ESPN+同捆方案

2019-08-09 14:43

Google計畫讓旗下「Made by Google」系列產品更加環保

2019-08-09 14:43

聯合國攜手三星以Galaxy手機 推動全球永續發展目標捐助計畫

2019-08-08 14:08

蘋果開始於美國境內公開測試Apple Card服務 釋出多組說明影片

2019-08-08 14:05

WWW大會首次將在台舉辦！全靠他牽線

2019-08-07 20:17

美國聯邦通訊委員會將提撥資金補助農村地區網路建設 縮減數位落差

2019-08-07 10:18

蘋果也在日本註冊Apple Card在內名稱商標 將在亞洲市場擴展金融服務

2019-08-07 10:12

馬斯克的「無聊公司」將於8月底成立中國分公司

2019-08-06 07:52

AMD與三星合作至少長達兩年 預計提昇Exynos處理器顯示運算表現

2019-08-06 07:51

Apple Card無法購買加密貨幣 越獄裝置可能無法用

2019-08-05 09:47

Netflix與AWS加入學院軟體基金會 推動好萊塢廣泛採用開源軟體

2019-08-03 11:52

針對米客邦援引小米、米家等宣傳說法 小米台灣出面澄清並無直接關係

2019-08-02 14:36

旅遊體驗預定服務KLOOK在台擴大徵才 讓旅遊變得更簡單

2019-08-02 11:01

Tesla建造等同貨櫃大小的Powerpack 將可作為用電高峰時的備援供電

2019-08-02 10:43

2020年款Gogoro 2系列車款亮相，支援卡片感應啟動、新增前置物架、加速更快

2019-08-01 16:11

VMware、Google Cloud深入合作 讓企業更容易建立多雲發展模式

2019-08-01 11:29

精簡成本、降低工作重疊現象 Uber全球經營團隊裁減400人

2019-08-01 11:20

終於！蘋果確認今年8月 正式推出Apple Card

2019-07-31 15:19

Facebook預警Libra數位貨幣服務可能面臨無法順利推行局面

2019-07-31 10:28

LINE BANK、樂天與將來銀行均獲頒執照 純網銀服務預計2020年在台上線

2019-07-31 10:25

讓更多人體驗AR應用樂趣 Apple Store將開設[AR]T系列體驗課程

2019-07-31 10:22

蘋果直營店開放AR體驗 欣賞當代藝術家作品

2019-07-30 22:11

特斯拉巨型蓄電系統「Megapack」 一口氣存3MWh！

2019-07-30 21:17

NVIDIA對外開放GauGAN工具資源，讓複雜背景影像創作變得更加簡單

2019-07-30 21:03

NVIDIA打造支援即時光影追跡表現的第一人稱視角AR眼鏡、重現阿波羅11號登月場景

2019-07-30 21:02

惡意軟體Mirai新變種 專門鎖定攻擊物聯網裝置

2019-07-30 16:11

為什麼「容器」技術在現今網路架構應用變得重要？

2019-07-30 15:31

Tesla車主很快就能在車輛上觀看YouTube、Netflix內容

2019-07-30 08:51
看更多

熱門文章

蘋果3款新機名流出？強大進階「iPhone 11 Pro」下月發表

2019-08-11 19:44

手機狂跳出「中獎廣告」 Google代理商證實惡意廣告繞過審查

2019-08-12 14:21

iPhone通訊錄 可能成為駭客攻擊目標

2019-08-11 18:21

Sony與萬代南夢宮攜手打造迷你款PlayStation 4、PlayStation VR

2019-08-12 10:12

Google助理變「台」了！吃喝玩樂一問就知 開車也能輕鬆用

2019-08-12 16:17

無線耳機比有線耳機高級？ 行家網友神打臉

2019-08-12 17:24

擺脫仰賴他人情況 華為有可能進一步打造PC使用處理器

2019-08-12 10:39

大一開學最熱銷 筆電是桌機六倍

2019-08-12 14:41

一加計畫推出電視涵蓋43吋至75吋 將於美國市場銷售

2019-08-12 10:13

Canon計畫將無線充電技術 應用於旗下相機

2019-08-12 10:15

榮耀「智慧屏」產品正式揭曉 暫時仍無法全面擺脫電視使用模式

2019-08-12 11:17

Nubia Z20換上Snapdragon 855+處理器 前後雙螢幕設計更方便

2019-08-12 10:12

針對戶外派對使用打造 Sony推出隨時可唱那卡西的可攜式無線藍牙音響

2019-08-12 11:16

拉進來打出去發大財 不知這款手遊就遜了

2019-08-12 17:54

5G普及速度快 愛立信：2024年達19億用戶

2019-08-12 16:43

Apple Homepod首賣在燦坤 搭電信專案只要1,999元

2019-08-12 16:45

反對市場看法 美國娛樂軟體協會強調電玩與暴力行為並無直接關連

2019-08-12 11:16

音樂電台大限將至 業者：節目分眾化

2019-08-12 18:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top