音樂電台大限將至 業者：節目分眾化

2019-08-12 18:07 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



雖然未來廣播很可能不再有音樂電台，但iHeartMedia執行長皮特曼表示會以別的方式生存。（photo by iHeartRadio官方臉書） 分享 facebook

還記得曾經透過廣播電台收聽音樂的時光嗎？外媒報導，隨著音樂愛好者主打個性化服務的Spotify、Apple Music等串流平台，廣播收聽率下降，影響廣告主的投資意願，預測未來10年內廣播將再無音樂電台。然而，廣播大牌iHeartMedia執行長皮特曼表示，這並非指廣播電台沒有存在的必要，只是音樂聽眾市場被吸走後，目標轉向於用來陪伴聽眾。

音樂電台收聽率下降

根據《CNBC》報導，外媒引用專業唱片騎師米勒所言，廣播電台估值近幾年的下滑趨勢證明音樂聽眾的喜好轉變，他說，隨著音樂串流平台Spotify的發展，強勢瓜分過往鎖定音樂電台的聽眾市場，今年就有多起廣播電台被賤賣的消息，包含Cumulus Media以1.03億美元出售、亞特蘭大與舊金山旗艦廣播電台甚至被轉手到非營利組織，說明昔日重要的傳媒已不再風光。

音樂廣播電台的聽眾市場被分走後，影響到的是收聽率，而偏偏廣播電台最大收益來源（除了背後有大金主的之外）就是仰賴廣告，低收聽率已讓廣告商不敢進駐，在這個趨勢下，iHeartMedia執行長皮特曼預測，大概10年內就不會有音樂電台能在廣播頻道生存。

廣播與串流分眾化

不過網路媒體《The Verge》報導，皮特曼也強調「廣播上的音樂電台消失，不代表廣播不再重要」，相反的，皮特曼認為廣播電台的目的性與客群恰好與串流音樂平台呈現「分眾化」，廣播電台主打的是電台DJ的陪伴，可以透過訊息或call in與聽眾互動、達到陪伴的功用，反而播放音樂變成次要的。

皮特曼也提到自家公司未來方針，他們將主打多樣「自產頻道」，他舉例大概是800多個頻道讓聽眾隨選自己喜歡的，最終目標將是建立自己的品牌頻道，這個想法吸引更多廣告主與業主嗅到商機，一旦聽眾數增加，業主順勢推出其他宣傳片，就能得到一票觀眾，同理在廣告主也是，這將是皮特曼表示的「未來廣播存活之道」。

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