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反對市場看法 美國娛樂軟體協會強調電玩與暴力行為並無直接關連

2019-08-12 11:16楊又肇

針對美國總統川普指稱因為電玩影響因素，導致近期美國境內發生大規模槍擊暴力事件，除了遊戲業者Take Two對此說法批評，E3電玩展主辦單位美國娛樂軟體協會 (ESA,Entertainment Software Association)稍早也表態強調電玩與暴力行為並無直接關連。

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如同過往每次有嚴重槍擊暴力事件發生時，總有不少看法將原因歸咎在電玩，但依照先前科學研究指稱，並無任何證據顯示暴力行為與電玩有直接關連。同時，美國娛樂軟體協會也強調在其他熱衷電玩的國家地區，並未傳出像美國境內發生的悲劇性暴力事件。

而就先前研究，則是認為電玩遊戲能有效協助減緩壓力，甚至能促進家人、朋友同樂等正向益處，但同時也強調如同影音、圖像內容，電玩內容也必須在適當情況下使用，例如年齡較小的兒童見意識在父母陪同下體驗，並且避免過早接觸不符合年齡層的限制級內容。

另一方面，就目前電玩市場規模來看，在美國境內至少有超過1.65億人使用電玩內容，在全球地區更有超過10億人熱衷電玩遊戲，雖然有不少看法認為部分暴力行為起因於電玩遊戲內容影響，但實際上多半是主觀看法的認定情況居多，並未有明確的科學數據佐證。

就心理學家看法認為，縱使電玩遊戲可能成為影響心理因素之一，卻不會進只是因為接觸電玩內容產生暴力行為，其中同時會包含諸如環境、壓力等因素，最後才會加總產生實際影響，若僅將產生暴力行為因素單單歸咎於電玩，其實是過於偏頗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

槍擊

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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