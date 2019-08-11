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因應名人吃播流行趨勢 W Hotel推出Sip & Slurp豪華客房服務方案

2019-08-11 11:36楊又肇

針對近期流行的名人吃播趨勢，W Hotel稍早以位於美國華盛頓特區的W Washington D.C.推出Sip & Slurp豪華客房服務方案，在提供住房服務之餘，更額外提供一組領夾式麥克風、手機支架，讓吃播主能配合特製餐點進行直播。

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推出Sip & Slurp豪華客房服務方案，實際上也是因應W Hotel近期花費5000萬美元重新裝修住房，希望藉此吸引更多住客的宣傳手法之一。

W Hotel同時也邀請Netflix原創節目《酷男的異想世界 (Queer Eye)》中的Antoni Porowski協助宣傳，透過宣傳影片吸引更多關注目光。

而Sip & Slurp豪華客房服務方案中所提供餐點菜單如下：

  • Cherry Burger：半磅獨家調配Creekstone農場牛肉、红洋蔥果醬、奶酪板燒、第戎蛋黃芥末醬

  • Just Like Grandma’s Cherry Pie：以鑄鐵盤裝盛的香草冰淇淋

  • Cherry Sides + Sauces: 甜辣醬、BBQ醬、田園醬、番茄醬、芥末醬、酪梨切片

  • Old School Surf & Turf：菲力牛排、黄油水煮龍蝦尾、牛排薯條

  • The Big Belly Burger：雙層牛肉餅、切達起司、生菜、番茄、烤洋蔥、泡菜和W1醬汁

  • Carrot Cake Tower：甜胡蘿蔔醬

  • Coffee Milkshake：咖啡奶昔

  • Aloha Y’All：塔索火腿、焦糖鳳梨、番茄、羅勒、莫札瑞拉起司

  • Farmhouse Quaker：煙燻莫札瑞拉起司、馬鈴薯、红洋蔥、香酥鴨、農家雞蛋

  • Cheese & Charcuterie Board：泡菜、芥末、麵包、餅乾、水果盤

  • XL Crispy French Fries：松露蒜泥蛋黄醬

而費用部分，Sip & Slurp豪華客房服務方案將以285美元計費，但必須額外加上5%送餐費與16%的服務費，另外還要加上5%行政管理費與10%消費稅，加總起來約為387.60美元，另外再加上200美元的住宿費用，實際花費將會接近600美元以上 (約新台幣18000元以上)，恐怕依然不會是一般消費者能輕易接受價位，但是對於名人而言，或許將是另一個宣傳自己的大好機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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