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炒房「帥過頭」遭爆虛擬貨幣割韭菜 誆人投資卻遲不上架！

2019-08-10 17:12INSIDE

▲截自帥過頭YouTube頻道。
▲截自帥過頭YouTube頻道。
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本名黃家進的炒房名人「帥過頭」投資爭議再起一樁！他這次疑似捲入虛擬貨幣詐騙，替來自台灣的「噴射兔幣」（RJC）私募，強調只有他獨家販售，而且會在去年10月上架交易所，但至今卻遲遲無法上架交易，讓這些參與私募投資者手上的幣形同垃圾。

他曾在168周報公開自稱「噴射兔幣總操盤手」「它只能漲」，並從去年七月開始帥過頭就在 YouTube 直播鼓吹，成立 LINE 群組吸引觀眾入群投資噴射兔幣。

帥過頭當時說10月就會上架，並交由另外一位署名「黃亭亭」的人士實際負責交易、發幣。記者私下諮詢多位投資人，了解到當初確實有收到噴射兔幣，但上架時間卻一拖再拖，從原本的去年10月一直到今年2月、4月都還無法公開交易；另外帥過頭也完全沒說明跟這位黃亭亭彼此的關係。

投資者名單。

不只如此，面對投資人不斷追問，帥過頭卻都一直已讀不回，一拖再拖，直到截稿昨日才出面說「還得等三個月」；不過面對諮詢會上哪些交易所、是哪些公司發幣、由誰銷售等問題，帥過頭卻完全避重就輕，說自己去過發幣方公司，卻又「記不起來」哪些公司發的，完全罔顧投資人權益。

事實上從去年開始，帥過頭就開始轉戰虛擬貨幣領域，不只在 YouTube 公開直播、成立好幾個 LINE 群討論虛擬貨幣，也傳出去年年中一度想爭取中國大型交易所《火幣》在台經銷商權，甚至遭到聽信他的炒房投資客上門要求退錢時，卻異想天開，想用臭名昭彰的「雲聯惠」虛擬貨幣來抵還。

噴射兔幣到底什麼來頭？

根據白皮書表示，噴射兔幣由《愛台風旅遊網》創辦人廖德郎、《雲起科技》負責人廖德欽所營運；雲起科技本身英文公司名就是RabbitJets，網頁上說是一間智慧旅宿服務商，而噴射兔幣就是要為RabbitJets未來營運「全球旅遊共享平台」時，拿來折抵房費，或是減少跨國預定交易產生的金融外匯交易費、匯差風險、高額的平台服務費。

事實上，噴射兔幣去年就有大規模進行傳銷的行為，也曾試圖在 ACE 交易所IEO上架交易，但因「計劃不斷調整，未能如期上線」上架失敗，ACE 也已主動對參與 IEO 的投資者退幣。不過參與帥過頭私募的投資人就未能像 ACE 用戶一般獲得賠償，只能默默抱著垃圾幣白白損失權益。

本站已去電雲起科技詢問相關事宜，但到截稿為止並未獲得任何回應。

可能有什麼法律責任？

精通區塊鏈相關法律議題的尚澄法律事務所律師蔡昆洲表示，由於帥過頭有向不特定多數人收受款項、吸收資金，可能違反了銀行法違法吸金罪；此外噴射兔幣至今無法兌現，但帥過頭一再鼓吹，可能涉及了詐欺、詐欺常業罪。不但如此，若噴射兔幣背後是有一整個大規模組織進行傳銷操作，還可能以詐騙集團違反了《組織犯罪防制條例》，最高可處10年以下徒刑、併科1億元以下罰金。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

詐騙虛擬貨幣LINE

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