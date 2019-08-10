蘋果[AR]T系列課程開放參與 台灣直營店也能感受擴增實境藝術作品

先前公布將在全球的Today at Apple學習課程中加入擴增實境項目，並且以[AR]T名稱於全球蘋果直營店提供報名參與，從今天 (8/10)開始也可以在台灣地區在內的蘋果直營店Apple Store報名參加。同時，只要iPhone下載安裝蘋果Apple Store官方app，在Apple Store店內 (或是門外附近)開啟，即可看見「體驗擴增實境」的項目，點開進入就可以開始感受藝術家運用ARKit技術打造的擴增實境內容，藉此讓自己也能與藝術設計產生互動。

藉由iPhone下載安裝Apple Store官方app，即可在蘋果直營店Apple Store店內 (或店門口附近)感受以ARKit技術打造的藝術家擴增實境作品 分享 facebook

藉由「學習藝術，就從置身藝術情境開始」的理念，蘋果與藝術家合作運用ARKit技術，讓藝術創作與擴增實境結合，並且帶到真實場景讓使用者能以手機直覺第感受藝術作品，甚至進一步置身藝術作品內，藉此呈現藝術與科技結合的趣味體驗。

而藉由藍牙Beacon技術，當使用者帶著事先安裝好Apple Store官方app的iPhone進到Apple Store時，app不僅會提示使用者當前所在Apple Store名稱，同時也會在畫面中出現「體驗擴增實境」項目，即可點開依照說明感受以ARKit技術打造擴增實境應用內容，並且感受與藝術結合的不同表現，甚至也能進一步與藝術作品互動、合影，讓使用者能以不同方式感受藝術。

除了在Apple Store內體驗藝術作品，其實在Apple Store外圍，甚至離開遠一點點的地方，只要在藍牙Beacon連接識別範圍內，都能順利感受蘋果與藝術家合作打造的擴增實境藝術作品。

在此次新增加的[AR]T系列課程裡，使用者將能透過iPad中的Swift Playgrounds，以簡單、直覺的程式編碼學習如何打造擴增實境互動內容，並且能以藝術家們所建立素材進行創作。與其他Today at Apple系列課程一樣，[AR]T系列課程也會以免費形式開放報名參與，並且由蘋果在直營店內提供課程需要使用器材。

AR[T]系列課程會以Swift Platgrounds進行講解、學習，讓使用者能透過簡單、直覺方式完成個人作品創作 分享 facebook

擴增實境是蘋果近期重點發展項目，因此在今年也針對ARKit技術加入許多更新，並且讓擴增實境應用可以更加擬真，同時也能以更穩定形式呈現互動效果。此次推出的[AR]T系列課程，便是由紐約藝術家、NEW INC成員 (New Museum 的文化孵化器)，同時身為教育者身分的Sarah Rothberg合作開，讓參與者可親身體驗異想天開的物件，以及身歷其境的聲音，並且透過Swift Playgrounds在長達90分鐘課程中學習如何製作屬於自己的擴增實境體驗。

此外，蘋果更與紐約當代藝術博物館New Museum合作，挑選包含Nick Cave、Nathalie Djurberg與Hans Berg、Cao Fei、John Giorno、Carsten Höller，以及Pipilotti Rist在內七名藝術家，一同參與針對大眾免費開放的體驗計畫，分別與倫敦特拉法加廣場、舊金山Yerba Buena Gardens，或是紐約中央公園的Grand Army Plaza在內公共場所串連，讓使用者能藉由蘋果裝置以不同方式感受這些藝術家創作作品。

過程中會透過幾個實作部分進行學習 分享 facebook

可以學習如何控制擴增實境物件移動、旋轉，或是放大，甚至也能在擴增實境場景顯示自訂文字 分享 facebook

在直營店內打開Apple Store官方app，即可看見「體驗擴增實境」項目 分享 facebook

點開就會顯示目前展示的藝術家擴增實境作品 分享 facebook

點選作品就會進入擴增實境顯示模式 分享 facebook

依照畫面指示，即可在店內 (或店外附近)透過互動感受藝術作品 分享 facebook

由於是以擴增實境形式呈現，使用者可以透過手機觀看作品不同角度呈現面貌，或是進行拍攝 分享 facebook

體驗過程會告知使用者完成哪些互動，例如蒐集不同圖案，即可看見更多作品內容 分享 facebook

呈現不同面貌 分享 facebook

即使在Apple Store門口也能順利開啟擴增實境內容 分享 facebook

搭配戶外景象也能有不同呈現趣味 分享 facebook

擴增實境內容呈現部分，基本上會與藍牙Beacon實際連接距離有關，因此大概可在距離Apple Store約10-20公尺範圍都能使用 分享 facebook

以Apple Store A13地點為例，當走到信義威秀廣場附近都還可以順利開啟擴增實境內容 分享 facebook

但約莫走到附近Att 4 fun時，就會發現擴增實境內容可呈現範圍明顯僅能集中在先前站在信義威秀廣場位置 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》