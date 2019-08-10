蘋果[AR]T系列課程開放參與 台灣直營店也能感受擴增實境藝術作品
先前公布將在全球的Today at Apple學習課程中加入擴增實境項目，並且以[AR]T名稱於全球蘋果直營店提供報名參與，從今天 (8/10)開始也可以在台灣地區在內的蘋果直營店Apple Store報名參加。同時，只要iPhone下載安裝蘋果Apple Store官方app，在Apple Store店內 (或是門外附近)開啟，即可看見「體驗擴增實境」的項目，點開進入就可以開始感受藝術家運用ARKit技術打造的擴增實境內容，藉此讓自己也能與藝術設計產生互動。
藉由「學習藝術，就從置身藝術情境開始」的理念，蘋果與藝術家合作運用ARKit技術，讓藝術創作與擴增實境結合，並且帶到真實場景讓使用者能以手機直覺第感受藝術作品，甚至進一步置身藝術作品內，藉此呈現藝術與科技結合的趣味體驗。
而藉由藍牙Beacon技術，當使用者帶著事先安裝好Apple Store官方app的iPhone進到Apple Store時，app不僅會提示使用者當前所在Apple Store名稱，同時也會在畫面中出現「體驗擴增實境」項目，即可點開依照說明感受以ARKit技術打造擴增實境應用內容，並且感受與藝術結合的不同表現，甚至也能進一步與藝術作品互動、合影，讓使用者能以不同方式感受藝術。
除了在Apple Store內體驗藝術作品，其實在Apple Store外圍，甚至離開遠一點點的地方，只要在藍牙Beacon連接識別範圍內，都能順利感受蘋果與藝術家合作打造的擴增實境藝術作品。
在此次新增加的[AR]T系列課程裡，使用者將能透過iPad中的Swift Playgrounds，以簡單、直覺的程式編碼學習如何打造擴增實境互動內容，並且能以藝術家們所建立素材進行創作。與其他Today at Apple系列課程一樣，[AR]T系列課程也會以免費形式開放報名參與，並且由蘋果在直營店內提供課程需要使用器材。
擴增實境是蘋果近期重點發展項目，因此在今年也針對ARKit技術加入許多更新，並且讓擴增實境應用可以更加擬真，同時也能以更穩定形式呈現互動效果。此次推出的[AR]T系列課程，便是由紐約藝術家、NEW INC成員 (New Museum 的文化孵化器)，同時身為教育者身分的Sarah Rothberg合作開，讓參與者可親身體驗異想天開的物件，以及身歷其境的聲音，並且透過Swift Playgrounds在長達90分鐘課程中學習如何製作屬於自己的擴增實境體驗。
此外，蘋果更與紐約當代藝術博物館New Museum合作，挑選包含Nick Cave、Nathalie Djurberg與Hans Berg、Cao Fei、John Giorno、Carsten Höller，以及Pipilotti Rist在內七名藝術家，一同參與針對大眾免費開放的體驗計畫，分別與倫敦特拉法加廣場、舊金山Yerba Buena Gardens，或是紐約中央公園的Grand Army Plaza在內公共場所串連，讓使用者能藉由蘋果裝置以不同方式感受這些藝術家創作作品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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