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華為鴻蒙「開天闢地」登場 不受Android威脅

2019-08-10 00:20聯合報 記者林宸誼／綜合報導

華為消費者業務CEO、華為技術有限公司常務董事余承東昨天在東莞發布自主研發的鴻蒙...
華為消費者業務CEO、華為技術有限公司常務董事余承東昨天在東莞發布自主研發的鴻蒙操作系統。 （新華社）
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華為昨天在東莞松山湖召開歷來規模最大也最重要的一次開發者大會，因美中貿易戰加劇，華為面臨Android作業系統不開放更新的威脅，華為發布自行開發的鴻蒙作業系統。

「第一財經」引述華為消費者業務ＣＥＯ余承東說：「我們想能夠不依賴於別的公司，因為我們過去的一些作業系統都是某個公司擁有的，這樣就沒有完全（開放），我們不必被某一家公司所侷限。」

余承東在記者會表示，新作業系統鴻蒙（Harmony OS），中文鴻蒙的意思是「開天闢地」，英文的意思是將為「這個世界帶來更多的和諧與方便」。

余承東在大會現場表示，鴻蒙系統面向所有的智能設備，所有的終端都可以用，包括手表、手環、ARVR汽車，PC，平板手機各方面都可以用。考慮到目前的安卓生態，手機將優先使用安卓系統，安卓不能使用時再選擇鴻蒙。他說，開發者從安卓系統向鴻蒙系統遷移非常簡便。

美國即將頒布美國企業不得出售科技產品給華為的禁令，從而可能使華為無法使用谷歌（Google）與Android作業系統，外界認為，備受矚目的鴻蒙OS成了華為的生存關鍵。

余承東說，鴻蒙是「面向未來的作業系統」，與「Android和iOS完全不同」。

上海證券報報導，這次大會為期兩天半至十一日結束，華為產業鏈上一千五百位合作夥伴、五千名全球開發者均匯聚於此。

報導說，本次大會將以全場景智慧化戰略為核心，展示華為開發者服務聯盟多項服務平台與解決方案，包括開放的HMS（華為移動服務）平台、面向智慧終端機的AI能力開放平台HUAWEI HiAI、面向生態夥伴的開放的智慧家居HiLink平台、為各大OEM廠商提供智慧車載解決方案的HiCar平台、第三方服務分發HAG平台等。

余承東稱，過去八年，華為消費者業務保持高速增長，去年華為發貨量更是超過兩億台。今年上半年手機發貨量一點一八億台，增長百分之廿四；桌上型電腦業務增長百分之三百，可穿戴設備業務增長百分之二百。

今年第二季，華為手機在大陸市場占比百分之卅五，占全球市場比重百分之十七點六，排名上升至全球第二，超過蘋果。

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