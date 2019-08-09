Google計畫讓旗下「Made by Google」系列產品更加環保

繼先前承諾以100%綠能推動旗下數據中心運作之後，Google現在也計畫讓旗下「Made by Google」系列產品也能以更環保方式製作。

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根據Google說明計畫在2020年以前達成出貨過程可達成100%碳中和 (註)，同時也計畫在2022年以前達成以100%回收材質製作產品，並且讓產品能以最大限度形式被回收利用，另外也計畫藉由新技術持續推動環保效益。

註：即「carbon neutral」，針對排放多少碳，就以相關措施如增加使用綠能比例，藉此讓總釋放碳量為零，進而達到平衡效果。

在此之前，Google已經在2017年至2018年間，讓旗下產品出貨過程的碳排放比例下降40%，同時在「Made by Google」系列產品包裝也盡可能減少塑膠材質，改用回收紙材、環保列印原料。而藉由名為「Power Project」的社區關懷活動中，更計畫在2023年以前針對有需求家庭提供100萬組Nest智慧溫控計，讓更多家庭能藉此精準調整空調運作模式，進而減少非必要電力使用量。

除了Google，包含蘋果在內廠商近年來也開始重視環保，例如蘋果很早之前也已經說明將會在旗下辦公環境採用100%綠能，同時也在旗下產品減少影響環境材質，改以環保素材、回收材質打造，而Dell先前也強調將旗下筆電產品使用材質有效回收，藉此降低對環境影響比例。

而Google方面則有可能在今年下半年開始將原本使用的工業等級聚酯纖維，更換為回收塑膠材質，藉此減少產品中採用全新塑膠材質設計比例。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》