蘋果開始於美國境內公開測試Apple Card服務 釋出多組說明影片

在高盛銀行釋出Apple Card相關用戶使用協議內容，清楚Apple Card服務使用須知之後，蘋果稍早也針對美國境內地區開放公測，同時釋出系列介紹影片，讓使用者能更清楚知曉Apple Card服務如何使用。

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在相關影片中，蘋果分別說明如何申請Apple Card服務、如何在不同裝置完成開卡、如何在實體通路消費、如何在線上完成消費，另外也包含如何確認卡片號碼、Apple Cash餘額、消費明細，以及如何獲取24小時全天候服務等。

雖然有些講解內容相當簡單，諸如如何讓使用者在沒有印製任何卡號的Apple Card服務實體卡片上，找到可以用在線上消費的真實卡號，以及在不支援使用Apple Pay服務的零售通路，如何藉由實體卡片完成消費等。

蘋果期望透過這些簡單說明影片，讓使用者能更容易了解Apple Card服務如何運作使用。

目前Apple Card服務已經在美國境內開放公測，預計在8月間正式開放美國地區使用，而從目前已經在香港、台灣、日本等地區申請註冊Apple Card、Apple Cash在內名稱商標，意味蘋果此項服務接下來也會在亞洲在內地區推行。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》