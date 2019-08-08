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聯合國攜手三星以Galaxy手機 推動全球永續發展目標捐助計畫

2019-08-08 14:08聯合新聞網 楊又肇

藉由三星目前在全球市場產品銷售市佔比例，聯合國開發計劃署 (UNDP)稍早宣布與三星共同合作推動全球永續發展目標，預計藉由以教育和捐贈為目標的「Samsung Global Goals」應用程式，讓更多人可以更加重視全球共同面臨挑戰，進而透過線上捐款形式協助此項永續發展計畫。

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聯合國開發計劃署的想法，希望藉由三星廣大的Galaxy手機用戶族群，讓更多人知曉推動全球永續發展目標，進而喚醒眾人重視各地氣候變遷、環境惡化，以及不平等、教育等議題所產生影響，並且預計透過「Samsung Global Goals」應用程式，讓Galaxy手機用戶族群能透過線上捐款為全球各項議題盡一份力。

使用者可以直覺透過「Samsung Global Goals」應用程式中的廣告視窗進行線上捐款，並且由三星將所有款項捐給聯合國開發計劃署此項計畫。另外，使用者也能直接透過聯合國開發計劃署官網進行捐款，不一定必須透過三星管道進行捐助。

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而「Samsung Global Goals」應用程式將會先預載於Galaxy Note 10系列機種，並且從8月23日起開放Galaxy S8系列、Galaxy Note 8、Galaxy S9系列、Galaxy Note 9、Galaxy S10系列，以及Galaxy A系列機種 (不包含A10、A20)透過Galaxy Store或Google Play Store下載安裝，而語言介面支援阿拉伯文、英文、法文、德文、印度文、印尼文、義大利文、日文、韓文、馬來西亞文、中文、波蘭文、葡萄牙文、俄文、西班牙文、瑞典文、泰文、土耳其文與越南文，希望能讓更多人參與此項捐助計畫。

此外，三星也將配合此項計畫推出限定版配件，並且在每售出一款配件時，就會捐出部分所得給聯合國開發計劃署，藉此參與全球永續發展目標捐助計畫。而以「全球目標」為主題打造的限定版Galaxy Note 10系列保護套與無線充電器，預計會在美國、韓國境內特定三星體驗館，以及三星電子官方網站販售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聯合國三星電子
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