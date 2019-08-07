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WWW大會首次將在台舉辦！全靠他牽線

2019-08-07 20:17INSIDE

The Web Conference 2020 官網截圖
The Web Conference 2020 官網截圖
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由W3C發起的Web大會（WWW 大會、 The Web Conference），始於歐洲核子組織CERN，2020年將在台北舉行！這次主題為AIoT並由中研院、W3C協會和中華民國電腦協會主辦，將整合學術與商業應用。

中研院資訊科技創新研究中心黃彥男主任表示， Web大會講者論文接受率僅15%，獲選「幾乎就等於有畢業資格」，有相當的學術地位。但大會主題卻不只限技術，還會探討道德、法規與商用方案。商業應用方面邀請中華電信、遠傳，以及台灣軟體、硬體、物聯網廠商參與，還將延續2019年熱門話題，繼續針對全球資訊網現況的網路治理對策提出更多的討論。

其實從2017年開始，WWW之父Tim Berners-Lee就已提出網路「生病」的觀點，認為個人資訊、假消息和不透明的廣告正在侵蝕網路這個將人們聯繫起來的橋樑。繼2019年網際網路的「概念」誕生30週年，2020年則是網際網路真正應用的30週年，黃彥男表示正在邀請在網際網路發展歷程中的重點人物一起來回顧過去，展望歷史。

早在2017年，台北就擊敗眾多對手成功申請到2020 Web大會的主辦資格，黃彥男回想， 接續在2019年的舊金山後，Web大會原本就打算在亞洲舉辦，而從未主辦過的台灣則由他和許多人從中牽線，抓緊趨勢用AIoT為題延伸至各領域，帶領W3C成員拜訪科技部長、台北市長等政府官員，發揮台灣AIoT硬體製造的專長，並且展現台灣應用於智慧城市、智慧醫療、智慧生活三大領域的成果與規劃，終於說服W3C讓別具意義的2020年Web大會落腳台灣。

黃彥男預計明年Web大會將達1600-1700人規模，其中研發人員約佔三分之一。黃彥男表示報名者沒有限定資格，票價範圍一天約在 300-500 美元左右，其他可能還會有3天、5天組合票。除了大會主題，外圍還會有多元的小型活動，預計從免費到 300 台幣不等，由各活動的主辦單位自行收費。

場地預計於TICC舉行，10月底左右開始售票。黃彥男補充，在台灣就能碰到近2000位國際頂級專家學者，聽到領域動態，千載難逢。有興趣的讀者也可關注一下The Web Conference 2020的官網，或者紛絲專頁，追蹤最新動向。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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