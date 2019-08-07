親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

利奇馬已轉中颱 一張圖看各國路徑預報

父親節線上影展／從不完美的大人身上，學會不一樣的愛

蘋果也在日本註冊Apple Card在內名稱商標 將在亞洲市場擴展金融服務

2019-08-07 10:12楊又肇

在香港、台灣先後確認註冊Apple Cash、Apple Card名稱商標後，蘋果也在日本地區申請註冊Apple Cash、Apple Card兩項名稱商標，意味未來這兩項服務也會在日本地區推行，同時也代表蘋果計畫在行動裝置使用黏著相對較高的亞洲市場推廣這兩項金融應用服務。

分享

不過，目前暫時還無法確認蘋果接下來是否也計畫將Apple Cash與Apple Card服務帶到中國市場。

雖然中國市場已經擁有相當高的行動支付應用比例，但主要還是以微信支付、支付寶等在地支付服務為主流，雖然蘋果同樣在中國市場開通Apple Pay服務，但在整體使用比例相對較少。因此，蘋果是否為了推動更多金融應用服務發展，進而將Apple Cash與Apple Card服務帶進中國市場，暫時還沒有具體消息。

蘋果稍早已經確認將在8月間率先於美國地區推行Apple Card服務，接下來才會持續擴展到全球市場，從香港、台灣、日本都已經傳出申請註冊名稱商標情況來看，顯示蘋果接下來將會著重亞洲市場的金融服務應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果Apple Card

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

美國聯邦通訊委員會將提撥資金補助農村地區網路建設 縮減數位落差

2019-08-07 10:18

馬斯克的「無聊公司」將於8月底成立中國分公司

2019-08-06 07:52

AMD與三星合作至少長達兩年 預計提昇Exynos處理器顯示運算表現

2019-08-06 07:51

Apple Card無法購買加密貨幣 越獄裝置可能無法用

2019-08-05 09:47

Netflix與AWS加入學院軟體基金會 推動好萊塢廣泛採用開源軟體

2019-08-03 11:52

針對米客邦援引小米、米家等宣傳說法 小米台灣出面澄清並無直接關係

2019-08-02 14:36

旅遊體驗預定服務KLOOK在台擴大徵才 讓旅遊變得更簡單

2019-08-02 11:01

Tesla建造等同貨櫃大小的Powerpack 將可作為用電高峰時的備援供電

2019-08-02 10:43

2020年款Gogoro 2系列車款亮相，支援卡片感應啟動、新增前置物架、加速更快

2019-08-01 16:11

VMware、Google Cloud深入合作 讓企業更容易建立多雲發展模式

2019-08-01 11:29

精簡成本、降低工作重疊現象 Uber全球經營團隊裁減400人

2019-08-01 11:20

終於！蘋果確認今年8月 正式推出Apple Card

2019-07-31 15:19

Facebook預警Libra數位貨幣服務可能面臨無法順利推行局面

2019-07-31 10:28

LINE BANK、樂天與將來銀行均獲頒執照 純網銀服務預計2020年在台上線

2019-07-31 10:25

讓更多人體驗AR應用樂趣 Apple Store將開設[AR]T系列體驗課程

2019-07-31 10:22

蘋果直營店開放AR體驗 欣賞當代藝術家作品

2019-07-30 22:11

特斯拉巨型蓄電系統「Megapack」 一口氣存3MWh！

2019-07-30 21:17

NVIDIA對外開放GauGAN工具資源，讓複雜背景影像創作變得更加簡單

2019-07-30 21:03

NVIDIA打造支援即時光影追跡表現的第一人稱視角AR眼鏡、重現阿波羅11號登月場景

2019-07-30 21:02

惡意軟體Mirai新變種 專門鎖定攻擊物聯網裝置

2019-07-30 16:11

為什麼「容器」技術在現今網路架構應用變得重要？

2019-07-30 15:31

Tesla車主很快就能在車輛上觀看YouTube、Netflix內容

2019-07-30 08:51

蘋果平板採「機海戰術」 台廠可望受惠

2019-07-30 00:59

Visa強調與Facebook數位貨幣Libra僅簽署不具約束效力的合作意向書

2019-07-29 09:55

Tesla技術長確定離開 可能回歸當年成立的材料回收新創公司

2019-07-28 12:57

蘋果也可能將AR技術應用在地圖導航，或許還有更多應用功能

2019-07-28 12:57

美國司法部批准同意T-Mobile與Sprint合併，但有附加條件

2019-07-28 12:57

Google以10億美元從Verizon手中收購包含原本Yahoo總部在內地產

2019-07-27 14:49

17 Media分享如何以自動化驗證方式降低審核遭拒、無預警下架風險

2019-07-26 16:07

蘋果推AR專屬開發工具 號召開發者投創意

2019-07-26 14:53

提昇B2B跨境交易 阿里巴巴開放美國業者銷售商品

2019-07-26 10:02

Alphabet連網熱氣球服務Loon 累積飛行距離已可繞行地球1000次

2019-07-26 10:02

Netflix針對印度推行低資費方案上線 未來將擴展到更多地區

2019-07-26 10:00

明年東京奧運 將看見更多TOYOTA準備的機器人

2019-07-26 09:59

除了FTC重罰50億美元 Facebook也因隱瞞數據洩漏事實遭罰

2019-07-26 09:58

蘋果首席設計師創立公司可能會以「LoveFrom Jony」為完整名稱

2019-07-26 09:58

透過LINE即可查找 遠傳Parking GO智慧停車系統將於年底擴展到全台7個縣市

2019-07-26 09:58

美媒：Google耗資10億美元 買下Yahoo前總部！

2019-07-25 15:19

Uber擴展測試按月訂閱方案，可享更低乘車費率、免餐飲配送費與免費共享單車

2019-07-25 10:41
看更多

熱門文章

十年來首次！為宣示主權 臉書宣布Instagram改名

2019-08-06 11:56

新款iPhone發表日傳可能是這天 還支援Apple Pencil？

2019-08-06 15:01

PS4 Pro更換SSD教學！也許最大敵人非魔王 而是讀取速度太慢

2019-08-06 17:04

電信齊推「爸」氣優惠方案 亞太最低月租88元太超值

2019-08-06 16:31

奧迪推出高規格「單手」電動滑板車 要價7萬元

2019-08-06 16:04

Nokia真無線藍牙耳機搶眼新色登場 外型就像支口紅一樣

2019-08-07 09:11

五家電信高層拜會NCC 針對5G協商提3訴求

2019-08-06 19:47

電信三雄5G頻譜都要拿滿100M 業者：標金肯定衝高

2019-08-06 21:17

Google計畫在新版Chrome瀏覽器加入可強制讓網頁以黑暗模式呈現的選項

2019-08-07 10:18

五電信巨頭訪NCC 一起加速5G發展

2019-08-06 20:51

消息指稱小米已經解散VR團隊、取消小米VR產品發展

2019-08-07 10:03

因過往專利侵權問題影響 HTC手機在英國通路全面下架

2019-08-07 10:07

林之晨：電信共頻上限不要只有100M 多的浪費了

2019-08-06 17:18

SoftBank總裁說法「暗示」新款iPhone可能上市時間

2019-08-07 10:09

台灣有意願用智慧音箱者達77％ 「育學族」是最大客群

2019-08-06 17:09

市場分析認為新款16吋MacBook Pro 將會取代現有15.4吋機種

2019-08-07 10:02

美通訊商Sprint宣布 採用中國OnePlus 5G手機

2019-08-07 09:21

動耳聽／造型好看、容易使用的Nokia真無線耳機BH-705

2019-08-07 10:17

樂購3C／店勁筆電高CP值 趕報告、玩遊戲都勁

2019-08-06 14:21

台灣最大串流電視平台OVO 上架東森購物兩頻道

2019-08-06 17:47

蘋果也在日本註冊Apple Card在內名稱商標 將在亞洲市場擴展金融服務

2019-08-07 10:12

美國聯邦通訊委員會將提撥資金補助農村地區網路建設 縮減數位落差

2019-08-07 10:18

推加密貨幣 隱私監管機構要臉書保護個資

2019-08-06 14:44

樂購3C／升級電競周邊 玩出爽度

2019-08-06 14:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top