蘋果也在日本註冊Apple Card在內名稱商標 將在亞洲市場擴展金融服務

在香港、台灣先後確認註冊Apple Cash、Apple Card名稱商標後，蘋果也在日本地區申請註冊Apple Cash、Apple Card兩項名稱商標，意味未來這兩項服務也會在日本地區推行，同時也代表蘋果計畫在行動裝置使用黏著相對較高的亞洲市場推廣這兩項金融應用服務。

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不過，目前暫時還無法確認蘋果接下來是否也計畫將Apple Cash與Apple Card服務帶到中國市場。

雖然中國市場已經擁有相當高的行動支付應用比例，但主要還是以微信支付、支付寶等在地支付服務為主流，雖然蘋果同樣在中國市場開通Apple Pay服務，但在整體使用比例相對較少。因此，蘋果是否為了推動更多金融應用服務發展，進而將Apple Cash與Apple Card服務帶進中國市場，暫時還沒有具體消息。

蘋果稍早已經確認將在8月間率先於美國地區推行Apple Card服務，接下來才會持續擴展到全球市場，從香港、台灣、日本都已經傳出申請註冊名稱商標情況來看，顯示蘋果接下來將會著重亞洲市場的金融服務應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》