美國聯邦通訊委員會將提撥資金補助農村地區網路建設 縮減數位落差

美國聯邦通訊委員會 (FCC)稍早通過新決議案，預計針對美國境內偏遠農村地區提供補貼，藉此協助電信業者建置足夠網路基礎設施，進而縮減城市與農村地區的數位落差。

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雖然美國地區在網路服務發展並不算慢，但在境內網路普及率仍因地幅廣大等情況，並不像亞洲地區擁有高度普及率，甚至部分消費者仍偏向使用功能手機，而偏遠地區甚至尚未佈署4G網路訊號。

因此，為了進一步縮減數位落差，美國聯邦通訊委員會稍早通過決議，將針對農村地區佈署網路提供補助，預計在未來10年內提供超過200億美元資金，藉此協助電信業者建置更廣泛的網路覆蓋範圍。

此項資金預計從2020年開始以兩階段形式進行招標，預計讓得標電信業者能以此資金，針對農村等建置成本較高地區提供更完整的網路與語音服務。

不過，在提供此項資金以前，美國眾議院仍有部分議員希望能有更精確的網路覆蓋數據作為佐證，藉此確保未來10年內補助資金使用去向。而議員之所以提出藉由精準數據作為佐證，主因在於先前美國聯邦通訊委員會公布美國境內網路覆蓋數據，部分沒有網路服務地區被標示為有網路覆蓋，但部分被標示無網路服務的地區，實際上卻有多家電信業者提供服務。

但就美國聯邦通訊委員會主席Ajit Pai說明，希望能儘快進行資金招標，藉此加速美國境內農村地區發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》