AMD與三星合作至少長達兩年 預計提昇Exynos處理器顯示運算表現

針對今年6月初與AMD攜手合作，預計將Radeon繪圖晶片技術導入智慧型手機應用，三星稍早在公布近期財報時，進一步確認將會把Radeon繪圖晶片技術與旗下Exynos處理器整合，藉此提昇顯示運算效能。

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同時，就三星說明，顯示與AMD的合作至少長達2年，意味接下來推出的新款高階Exynos處理器都會採用AMD提供Radeon繪圖晶片技術。

但是否會率先應用在接下來預期作為Galaxy Note 10運算核心的Exynos 9825，暫時還無法確認。

就目前市場競爭對手發展，Qualcomm旗下Adreno系列繪圖晶片，早期源自2006年由ATI收購的BitBoys，並且成為後續成立的Imageon產品線，而ATI由AMD收購之後，Imageon則是在2009年由AMD轉售予Qualcomm，並且更名為Adreno，讓Qualcomm處理器具有更高繪圖運算能力表現。

而蘋果方面則是在過往與Imagination Technologies長期合作PowerVR繪圖晶片，讓iPhone系列機種在顯示運算表現也明顯高於一般Android機種。不過，蘋果後來聲明將投入自有繪圖晶片研發，藉此強化旗下處理器軟硬體整合效果，不再使用Imagination Technologies提供技術，導致Imagination Technologies後續轉由具中國背景的私募資金Canyon Bridge收購。

若從此次AMD與三星合作，預期將使Exnos處理器的顯示運算能力大幅提昇，不會僅侷限Arm提供的Mali顯示架構設計，同時也有助於高階旗艦手機產品的顯示應用表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》