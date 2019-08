馬斯克的「無聊公司」將於8月底成立中國分公司

Tesla執行長Elon Musk稍早在Twitter回應內容中透露,預計在8月底參加中國上海浦東世界人工智慧大會 (WAIC)期間,將會宣布The Boring Company (無聊公司)中國分公司成立消息。

The Boring Company最初是在2016年成立,並且以SpaceX子公司形式運作,後續則在2018年拆分獨立,主要營運項目是打造各類基礎設施,以及用於改善交通堵塞的大型隧道建設,同時也對外販售帽子與 可以對付殭屍的 火焰噴射器等「周邊商品」。

而此次預告將在中國開啟分公司消息,意味Elon Musk有意將原本僅在美國境內推行的隧道挖掘工程,進一步推廣到中國地區,希望透過大型隧道改善重點都市交通擁擠,以及重點都市之間往來交通問題。

在近期消息中,The Boring Company已經獲得1.2億美元融資,預期以此持續投入大型隧道系統發展計畫。

目前已經投入包含華盛頓特區至巴爾的摩、芝加哥、洛杉磯、拉斯維加斯,以及加州霍桑地區地下隧道工程,預期改善都市地區交通,或是往返不同都市間的交通問題。

Will also be launching The Boring Company China on this trip