Apple Card無法用於購買加密貨幣等具風險商品 可能無法在越獄裝置上使用

針對預計在8月間正式推出的Apple Card，與蘋果合作此款信用卡服務的高盛銀行稍早釋出完整用戶使用協議，明確闡述此張信用卡相關使用須知，其中包含申請資格、使用規範、信用額度、回饋方式等細節，讓預計申請Apple Card的使用者能清楚這張信用卡有哪些應注意事項。

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部分細節其實已經在日前對外說明提到，甚至在蘋果官方網站也有詳細說明，但在高盛銀行釋出的Apple Card用戶使用協議中，則是可以一窺完整的用戶權益，以及相關應注意事項。

例如，使用Apple Card服務的裝置應該確保其安全性，因此如果裝置本身曾經透過越獄等方式破解，有可能造成卡片被封鎖、限制使用，以及每一組蘋果帳號僅能綁定一張Apple Card，另外所有支付都會透過Apple Card帳號，或是綁定銀行帳號付款。

而在交易項目中，高盛銀行也限制Apple Card不能用於購買加密貨幣、預付現金，同時也無法用於賭場籌碼兌換，以及賽事彩券等賭注產品交易等。

至於在每日現金回饋部分，主要會透過Apple Cash機制運作，其中在Apple Store (包含線上通路)購買商品將可獲得最高3%現金回饋，而透過Apple Pay完成交易的話，則可獲得2%現金回饋，其餘交易則僅有1%回饋比例。

不過，若同時滿足兩項上述交易條件的話，例如在Apple Store交易，同時透過Apple Pay形式付款，最高僅會提供3%現金回饋，而不會另外加上使用Apple Pay的2%現金回饋。

如果使用者後續選擇退回購買物品，系統也會自動將原本提供的現金回饋比例扣回，例如使用者原本在Apple Store透過Apple Card信用卡支付100美元，並且獲得3美元現金回饋，後續在退回購買物品時，系統將會在使用者帳戶自動扣除3美元現金回饋金額。

詳細的Apple Card用戶使用協議，可以參考高盛銀行網站公布內容。

目前包含香港、台灣地區都已經出現Apple Card、Apple Cash服務名稱商標申請註冊情況，或許蘋果接下來也會在iPhone高度黏著使用地區推行Apple Card服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》