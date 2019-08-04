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防隱私外洩 蘋果和Google暫停分析語音助理錄音

2019-08-04 15:15中央社 舊金山2日綜合外電報導

由於外界憂心隱私外洩，蘋果公司和Alphabet旗下谷歌公司（Google）已暫停評估全球使用者與語音助理互動的錄音。

公眾和政界對涉及資料隱私的作法加強了監視，迫使矽谷各公司提高處理資料隱私的透明度。在Google不慎外洩以荷蘭語對話的客戶語音後，已暫停評估所有語言和所有用途的語音助理服務錄音。

Google發言人告訴路透社，用戶可以完全關閉Google帳號儲存的音頻資料，或是選用每3個月或18個月後自動刪除資料的功能。

亞馬遜公司（Amazon）也表示，用戶可以選擇關閉Alexa語音助理的錄音功能。亞馬遜發言人表示，公司將會向客戶提供更新的訊息，更清楚說明公司的行為。

英國「衛報」（Guardian）上週報導，蘋果的承包商透過用戶對Siri的對話錄音進行評等，但通常錄音內容是機密資訊和私密對話。蘋果2日表示，已暫停對用戶與Siri語音助理的匿名對話錄音進行「評等」。

蘋果發言人在聲明中表示：「雖然我們在進行徹底評等，但仍暫停全球Siri評等計畫。」她並說，未來軟體更新後，用戶將能選擇關閉該程式。

微軟公司（Microsoft Corp）尚未答覆，如何處置其Cortana語音助理評等計畫。

Siri語音助理蘋果Google
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