親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

競選總統行程開跑 韓國瑜今搗桃園藍票倉要打響第一戰

烈日綁狗頂樓曝曬遭重罰 地面實測61度 人都受不了

Netflix與AWS加入學院軟體基金會 推動好萊塢廣泛採用開源軟體

2019-08-03 11:52楊又肇

Netflix與AWS稍早宣布加入去年由奧斯卡金像獎主辦單位美國影藝學院，以及Linux基金會共同合作成立的學院軟體基金會 (Academy Software Foundation，ASWF)。

分享

學院軟體基金會主要希望推廣好萊塢製片單位採用開源軟體，並且在去年8月成立，目前已經累積收錄9個開源項目，其中包含電影視覺特效工具OpenVDB、色彩管理工具OpenColorIO等，而OpenColorIO更被應用在《蜘蛛人：平行宇宙》、《愛麗絲夢遊仙境》、《超人總動員2》、《玩具總動員4》在內動畫作品。

此次除了Netflix與AWS加入之外，包含Rodeo FX、Movie Labs也同樣加入學院軟體基金會，而目前加入成員包含Cisco、夢工廠 (DreamWorks)、Sony影業、華特迪士尼動畫工作室、Red Hat、華納，以及美國視覺效果協會。

而成立學院軟體基金會的原因，主要是為了解決電影製作產業採用開源工具的生態體系呈現碎片化的問題，預期解決多數開源工具支援相容、不同使用模式與授權方式，以及開源函式庫呈現版本紛亂情況，因此期望藉由中立形式扮演協助電影產業能共享創作工具資源的角色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影動畫Netflix

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

終於！蘋果確認今年8月 正式推出Apple Card

2019-07-31 15:19

針對米客邦援引小米、米家等宣傳說法 小米台灣出面澄清並無直接關係

2019-08-02 14:36

旅遊體驗預定服務KLOOK在台擴大徵才 讓旅遊變得更簡單

2019-08-02 11:01

Tesla建造等同貨櫃大小的Powerpack 將可作為用電高峰時的備援供電

2019-08-02 10:43

2020年款Gogoro 2系列車款亮相，支援卡片感應啟動、新增前置物架、加速更快

2019-08-01 16:11

VMware、Google Cloud深入合作 讓企業更容易建立多雲發展模式

2019-08-01 11:29

精簡成本、降低工作重疊現象 Uber全球經營團隊裁減400人

2019-08-01 11:20

Facebook預警Libra數位貨幣服務可能面臨無法順利推行局面

2019-07-31 10:28

LINE BANK、樂天與將來銀行均獲頒執照 純網銀服務預計2020年在台上線

2019-07-31 10:25

讓更多人體驗AR應用樂趣 Apple Store將開設[AR]T系列體驗課程

2019-07-31 10:22

蘋果直營店開放AR體驗 欣賞當代藝術家作品

2019-07-30 22:11

特斯拉巨型蓄電系統「Megapack」 一口氣存3MWh！

2019-07-30 21:17

NVIDIA對外開放GauGAN工具資源，讓複雜背景影像創作變得更加簡單

2019-07-30 21:03

NVIDIA打造支援即時光影追跡表現的第一人稱視角AR眼鏡、重現阿波羅11號登月場景

2019-07-30 21:02

惡意軟體Mirai新變種 專門鎖定攻擊物聯網裝置

2019-07-30 16:11

為什麼「容器」技術在現今網路架構應用變得重要？

2019-07-30 15:31

Tesla車主很快就能在車輛上觀看YouTube、Netflix內容

2019-07-30 08:51

蘋果平板採「機海戰術」 台廠可望受惠

2019-07-30 00:59

Visa強調與Facebook數位貨幣Libra僅簽署不具約束效力的合作意向書

2019-07-29 09:55

Tesla技術長確定離開 可能回歸當年成立的材料回收新創公司

2019-07-28 12:57

蘋果也可能將AR技術應用在地圖導航，或許還有更多應用功能

2019-07-28 12:57

美國司法部批准同意T-Mobile與Sprint合併，但有附加條件

2019-07-28 12:57

Google以10億美元從Verizon手中收購包含原本Yahoo總部在內地產

2019-07-27 14:49

17 Media分享如何以自動化驗證方式降低審核遭拒、無預警下架風險

2019-07-26 16:07

蘋果推AR專屬開發工具 號召開發者投創意

2019-07-26 14:53

提昇B2B跨境交易 阿里巴巴開放美國業者銷售商品

2019-07-26 10:02

Alphabet連網熱氣球服務Loon 累積飛行距離已可繞行地球1000次

2019-07-26 10:02

Netflix針對印度推行低資費方案上線 未來將擴展到更多地區

2019-07-26 10:00

明年東京奧運 將看見更多TOYOTA準備的機器人

2019-07-26 09:59

除了FTC重罰50億美元 Facebook也因隱瞞數據洩漏事實遭罰

2019-07-26 09:58

蘋果首席設計師創立公司可能會以「LoveFrom Jony」為完整名稱

2019-07-26 09:58

透過LINE即可查找 遠傳Parking GO智慧停車系統將於年底擴展到全台7個縣市

2019-07-26 09:58

美媒：Google耗資10億美元 買下Yahoo前總部！

2019-07-25 15:19

Uber擴展測試按月訂閱方案，可享更低乘車費率、免餐飲配送費與免費共享單車

2019-07-25 10:41

戴姆勒集團與Riddle & Code合作，運用區塊鏈記錄車輛使用行為、讓車輛變成「錢包」

2019-07-25 10:41

美國司法部將針對Facebook、Google在內科技公司展開反壟斷調查

2019-07-25 10:26

法國政府招募科幻作者與科學家 共同預測未來軍事威脅

2019-07-25 10:12

臉書與FTC達成和解 將支付50億美元罰款

2019-07-24 22:33

中華郵政全台當機2小時 高手揭「系統維修SOP」：財產放那安心嗎？

2019-07-24 22:10
看更多

熱門文章

快來試試！iOS限定輸入關鍵 LINE聊天室放「煙火」

2019-08-02 15:58

玉山北峰行動基地台 今日啟用

2019-08-02 13:01

愛國者挺華為 iPhone在中國最新市占降至5.8%

2019-08-02 15:27

針對米客邦援引小米、米家等宣傳說法 小米台灣出面澄清並無直接關係

2019-08-02 14:36

Xbox共同創立者、前Valve工程師加入蘋果 預期協助推廣蘋果遊戲訂閱服務Arcade

2019-08-03 11:54

高通計畫藉由旗下Q-Sync技術 讓手機遊戲畫面更加穩定、流暢

2019-08-03 11:53

美國總統加徵中輸美進口關稅 將造成新款iPhone售價上漲

2019-08-03 11:49

DJI揭曉競速用新款頭戴眼鏡裝置 對應更低延遲影像視覺與更遠傳輸距離

2019-08-03 11:52

顧能：2019智慧機銷量年減2.5％

2019-08-02 14:34

Netflix與AWS加入學院軟體基金會 推動好萊塢廣泛採用開源軟體

2019-08-03 11:52

Google也計畫在Android平台推出 按月訂閱遊玩的遊戲服務Play Pass

2019-08-03 11:50

研調估下半年手機需求更糟 全年銷量減2.5%

2019-08-02 14:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top