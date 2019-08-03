Netflix與AWS加入學院軟體基金會 推動好萊塢廣泛採用開源軟體

Netflix與AWS稍早宣布加入去年由奧斯卡金像獎主辦單位美國影藝學院，以及Linux基金會共同合作成立的學院軟體基金會 (Academy Software Foundation，ASWF)。

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學院軟體基金會主要希望推廣好萊塢製片單位採用開源軟體，並且在去年8月成立，目前已經累積收錄9個開源項目，其中包含電影視覺特效工具OpenVDB、色彩管理工具OpenColorIO等，而OpenColorIO更被應用在《蜘蛛人：平行宇宙》、《愛麗絲夢遊仙境》、《超人總動員2》、《玩具總動員4》在內動畫作品。

此次除了Netflix與AWS加入之外，包含Rodeo FX、Movie Labs也同樣加入學院軟體基金會，而目前加入成員包含Cisco、夢工廠 (DreamWorks)、Sony影業、華特迪士尼動畫工作室、Red Hat、華納，以及美國視覺效果協會。

而成立學院軟體基金會的原因，主要是為了解決電影製作產業採用開源工具的生態體系呈現碎片化的問題，預期解決多數開源工具支援相容、不同使用模式與授權方式，以及開源函式庫呈現版本紛亂情況，因此期望藉由中立形式扮演協助電影產業能共享創作工具資源的角色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》