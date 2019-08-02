研調估下半年手機需求更糟 全年銷量減2.5%

2019-08-02 14:48 中央社 台北2日電



國際研究暨顧問機構顧能預測，2019年全球智慧型手機銷售量總計15億支，較去年同期下滑2.5%。 美聯社 分享 facebook

國際研究暨顧問機構Gartner預測，由於智慧型手機換機週期拉長、華為遭美國實施禁令，今年上半年智慧型手機需求走弱，預期下半年更糟，推估今年全年銷量約15億支，年減2.5%。

Gartner今天發布新聞稿指出，預期2020年有更多5G智慧型手機上市，屆時智慧型手機銷量可望再度成長，通訊服務供應商也將開始於不同地區推廣5G服務方案。另外，分析師預估第一款支援5G功能的iPhone機種將於2020年問世，應可吸引iPhone用戶升級。

Gartner研究副總裁齊默曼（Annette Zimmermann）表示，智慧型手機換機週期拉長，加上華為被禁止向美國供應商取得技術，使得今年上半年智慧型手機需求走弱。Gartner預期2019年下半年市場需求會更加萎靡，不論高階、低階或中階智慧型手機的換機好處皆不夠顯著，換機速度持續減緩。

齊默曼說，市場領導廠商已開始為首批5G智慧型手機布局，包括LG V50 ThinQ、OPPO Reno 5G、三星Galaxy S10 5G和小米Mi MIX 3 5G；通訊服務供應商也正透過積極定價策略提供5G服務方案，但Gartner預計2019年5G智慧型手機銷售仍占少數，整體市場要到2020年下半年才會開始攀升，屆時5G的覆蓋率和相關硬體服務的可用性都將改善。

Gartner預測，2019年5G智慧型手機銷售量將超過1500萬支，僅占2019年度整體智慧型手機銷量1%以下。

齊默曼也指出，儘管美國政府允許當地供應商重啟與華為的合作，市場狀態依舊混沌不明，而華為禁令也已對品牌帶來負面影響，使其他製造商有機會打進西歐等海外市場。2019年第2季末，華為的確在歐非中東和拉丁美洲遭逢極大挑戰，不過華為在中國市場的領先地位未改變。

根據Gartner的預測，日本、西歐和北美將是2019年智慧型手機銷售量下滑幅度最大的地區，分別將下跌6.5%、5.3%、4.4%。

Gartner資深研究總監柯札（Roberta Cozza）指出，在成熟市場中，高階智慧型手機供過於求和商品化的現象特別嚴重，不僅平均售價較高，也缺乏吸引人的新用途或體驗來鼓勵使用者升級。雖然近期高階智慧型手機平均售價攀升的情況稍有改善，但依賴智慧型手機換機銷售的廠商將持續面臨困境。