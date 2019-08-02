針對米客邦援引小米、米家等宣傳說法 小米台灣出面澄清並無直接關係

針對米客邦在台引進銷售多款商品，並且標榜小米生態鏈產品的作法，小米台灣稍早發出聲明，強調米客邦合作引進產品，實際上是曾經與小米合作的生態鏈企業旗下以自有品牌銷售，與小米本身並無直接關係，但米客邦援引小米、米家、或是小米有品等宣傳說法，可能會造成消費者認知混淆。

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小米台灣表示，由於小米旗下生態鏈企業仍維持獨立運作，同時旗下自有品牌商品銷售也與小米無任何直接關係，因此小米本身除了本身已經在台灣合作的生態鏈企業自有品牌商品提供售後服務，如石頭科技旗下石頭掃地機器人、華米科技旗下AMAZFIT系列手錶，或是知吾煮抗摔玻璃保鮮盒，立場上並不會針對米客邦合作引進生態鏈企業旗下自有品牌商品提供服務。

同時，小米也強調並未將中國市場推行的小米有品電商平台引進台灣營運，同時也未與台灣代理商進行合作，米客邦引進產品則是與各個小米生態鏈企業洽談合作，與小米台灣營運模式沒有任何關係。

就先前了解，米客邦有部分成員過去曾在小米體系任職，並且以代理商形式與各個小米生態鏈企業進行洽談，同時也針對引進商品送驗申請認證，因此產品銷售部分並未存有問題。

但在近期舉辦記者會中，米客邦所使用宣傳用語多次提及小米、米家，或是小米有品，雖然確實強調實際銷售商品為各個小米生態鏈企業旗下自有品牌商品，同時也說明引進商品為小米有品熱銷款，難免還是會讓一般消費者產生認知混淆，實際上多少也有吃小米品牌豆腐嫌疑。

類似情況，過去也曾發生在前年由代理商米騎生活引進台灣市場銷售的騎記電動助力折疊自行車身上，雖然代理商強調銷售產品與小米無關，但在諸多宣傳素材、用語其實多半還是讓消費者明顯感受小米品牌影子，進而產生認知上的誤解。

之所以會藉由吃小米品牌豆腐形式宣傳，無非是小米品牌在市場認知度相當顯著，而確實有不少生態鏈企業是在與小米合作推出首款產品之後，其後才開始以自有品牌打造產品，但仍可能造成消費者認知混淆，例如製作小米行動電源的紫米科技，後續推出的自有品牌行動電源仍有不少消費者認為與小米有關。

而在中國市場推行的小米有品電商平台，實際上銷售項目同時包含小米以外的第三方自有品牌商品，其中也包含與小米合作的生態鏈企業，小米則是提供可匯聚消費者的平台管道，協助這些合作商品能更容易銷售。

即便在中國深圳等旗艦規模小米之家確實有展示生態鏈企業自有品牌商品，但實際銷售還是會以小米有品為主，而這些商品也可能透過京東、天貓、淘寶等電商平台銷售。

不過，從小米台灣先前打破中國市場銷售模式，直接在小米銷售體系直接提供生態鏈企業自有品牌商品，甚至也已眾稠形式引進更多生態鏈企業自有品牌商品，實際上也已經造成一般消費者在認知上的混淆，因此才讓米客邦能以吃豆腐形式銷售小米生態鏈企業所提供自有品牌商品。

若要制止此類吃豆腐情況，或許小米台灣需要更嚴格要求任何生態鏈企業在台直接，或是透過代理商形式銷售自有品牌商品時，不能以小米、米家等宣傳說法包裝，避免造成消費者認知誤解，而針對消費者認知部分也可以進一步加強宣導。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》