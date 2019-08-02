Tesla建造等同貨櫃大小的Powerpack 將可作為用電高峰時的備援供電

Tesla稍早宣布推出名為Megapack的工業等級電力儲存解決方案，藉由等同貨櫃般大小、容量達3MWh的儲電設備，提供Powerpack約14倍左右儲電量。

分享 facebook

依照Tesla的說法，Megapack將可在當地電力網路出現滿載情況緩解用電需求，若將多組Megapack串階級可構成儲電量超過1GWh的供電設備，約可對應舊金山市區每戶家庭約6小時的電力使用量。

同時，Tesla也說明Megapack內部佔用空間相比一般儲電設備約精簡40%，僅需十分之一的零件即可組成，並且能藉由模組化等設計以十倍組裝速度快速佈署，可作為高度用電時的備援供電來源。

Megapack也能直接與太陽能電網串接，並且藉由Powerhub進行監控，同時也能透過人工智慧技術自動將多餘電力轉售給需要地區，藉此讓電力能以更有效率形式使用。

而美國太平洋瓦斯與電力公司 (PG&E)已經在加州蒙特利灣地區的莫斯蘭丁鎮建置以Megapack佈署的儲電設備，同時也計畫在更多地點採用此工業等級電力儲存解決方案，除了能進一步採用更乾淨能源之外，更可在用電高峰時間節省數千萬美元的營運成本。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》