親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

陪伴許多人度過青春歲月 士林陽明戲院傳9月15日熄燈

回顧／4年前那件事埋郭柯心結 郭登報嗆聲 柯批囂張

旅遊體驗預定服務KLOOK在台擴大徵才 讓旅遊變得更簡單

2019-08-02 11:01楊又肇

近期獲得日本SoftBank投資的旅遊體驗預定服務KLOOK，稍早宣布將在台灣地區擴大招募超過200名人才，其中更計畫在台增加客服人員數量，預計在台打造大中華區最大線上客服中心。

分享

根據KLOOK說明，旗下服務已經涵蓋全球超過300個以上旅遊目的地，而每月透過KLOOK官網及app瀏覽造訪量也已經累積超過3000萬次，從創立到目前為止的融資金額已經超過5.2億美元

規模。

而在KLOOK的服務理念中，最主要是希望讓旅遊變得更簡單，讓使用者在訂購機票、住宿之餘，還能進一步規劃旅遊過程中的觀光體驗項目，例如預先訂購當地交通車票、遊樂園門票，甚至可以避免在旅遊過程中「踩雷」，更協助使用者更容易完成旅遊規劃的最後一哩路。

為了支撐龐大的旅遊觀光服務使用需求，KLOOK此次更計畫在台擴大徵才，其中包含商務開發、行銷、人資、財務、產品等職缺，同時也將擴大客服人員招募，並且打造大中華區最大線上客服中心，預計透過此次擴大徵才提供更好服務品質，更可在台創造多元就業機會。

KLOOK台灣市場行銷總監林耀民表示，此次對外徵才將以更具競爭力的薪資、福利、職涯發展與願景作為號召，吸引台灣優秀人才加入，並且可透過KLOOK全球工作環境，讓台灣人才走向國際舞台。

此次對外招募，預計在2019年底前開放超過200名職缺，目標在2020年上半年員工總數達到400人。

KLOOK台灣市場行銷總監林耀民說明，KLOOK的服務理念便是希望讓旅遊變簡單
KLOOK台灣市場行銷總監林耀民說明，KLOOK的服務理念便是希望讓旅遊變簡單
分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

觀光

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

終於！蘋果確認今年8月 正式推出Apple Card

2019-07-31 15:19

Tesla建造等同貨櫃大小的Powerpack 將可作為用電高峰時的備援供電

2019-08-02 10:43

2020年款Gogoro 2系列車款亮相，支援卡片感應啟動、新增前置物架、加速更快

2019-08-01 16:11

VMware、Google Cloud深入合作 讓企業更容易建立多雲發展模式

2019-08-01 11:29

精簡成本、降低工作重疊現象 Uber全球經營團隊裁減400人

2019-08-01 11:20

Facebook預警Libra數位貨幣服務可能面臨無法順利推行局面

2019-07-31 10:28

LINE BANK、樂天與將來銀行均獲頒執照 純網銀服務預計2020年在台上線

2019-07-31 10:25

讓更多人體驗AR應用樂趣 Apple Store將開設[AR]T系列體驗課程

2019-07-31 10:22

蘋果直營店開放AR體驗 欣賞當代藝術家作品

2019-07-30 22:11

特斯拉巨型蓄電系統「Megapack」 一口氣存3MWh！

2019-07-30 21:17

NVIDIA對外開放GauGAN工具資源，讓複雜背景影像創作變得更加簡單

2019-07-30 21:03

NVIDIA打造支援即時光影追跡表現的第一人稱視角AR眼鏡、重現阿波羅11號登月場景

2019-07-30 21:02

惡意軟體Mirai新變種 專門鎖定攻擊物聯網裝置

2019-07-30 16:11

為什麼「容器」技術在現今網路架構應用變得重要？

2019-07-30 15:31

Tesla車主很快就能在車輛上觀看YouTube、Netflix內容

2019-07-30 08:51

蘋果平板採「機海戰術」 台廠可望受惠

2019-07-30 00:59

Visa強調與Facebook數位貨幣Libra僅簽署不具約束效力的合作意向書

2019-07-29 09:55

Tesla技術長確定離開 可能回歸當年成立的材料回收新創公司

2019-07-28 12:57

蘋果也可能將AR技術應用在地圖導航，或許還有更多應用功能

2019-07-28 12:57

美國司法部批准同意T-Mobile與Sprint合併，但有附加條件

2019-07-28 12:57

Google以10億美元從Verizon手中收購包含原本Yahoo總部在內地產

2019-07-27 14:49

17 Media分享如何以自動化驗證方式降低審核遭拒、無預警下架風險

2019-07-26 16:07

蘋果推AR專屬開發工具 號召開發者投創意

2019-07-26 14:53

提昇B2B跨境交易 阿里巴巴開放美國業者銷售商品

2019-07-26 10:02

Alphabet連網熱氣球服務Loon 累積飛行距離已可繞行地球1000次

2019-07-26 10:02

Netflix針對印度推行低資費方案上線 未來將擴展到更多地區

2019-07-26 10:00

明年東京奧運 將看見更多TOYOTA準備的機器人

2019-07-26 09:59

除了FTC重罰50億美元 Facebook也因隱瞞數據洩漏事實遭罰

2019-07-26 09:58

蘋果首席設計師創立公司可能會以「LoveFrom Jony」為完整名稱

2019-07-26 09:58

透過LINE即可查找 遠傳Parking GO智慧停車系統將於年底擴展到全台7個縣市

2019-07-26 09:58

美媒：Google耗資10億美元 買下Yahoo前總部！

2019-07-25 15:19

Uber擴展測試按月訂閱方案，可享更低乘車費率、免餐飲配送費與免費共享單車

2019-07-25 10:41

戴姆勒集團與Riddle & Code合作，運用區塊鏈記錄車輛使用行為、讓車輛變成「錢包」

2019-07-25 10:41

美國司法部將針對Facebook、Google在內科技公司展開反壟斷調查

2019-07-25 10:26

法國政府招募科幻作者與科學家 共同預測未來軍事威脅

2019-07-25 10:12

臉書與FTC達成和解 將支付50億美元罰款

2019-07-24 22:33

中華郵政全台當機2小時 高手揭「系統維修SOP」：財產放那安心嗎？

2019-07-24 22:10

與FTC和解 臉書擬成立隱私小組並付逾千億罰金

2019-07-24 17:20

LINE開放日本企業可透過LINE Pay快速向臨時雇員、打工人員支付薪資

2019-07-24 14:12
看更多

熱門文章

2020年款Gogoro 2系列車款亮相，支援卡片感應啟動、新增前置物架、加速更快

2019-08-01 16:11

華為與Google原訂合作智慧喇叭，但因美國政府限制而終止

2019-08-02 10:43

高通預期 5G網路普及速度遠比4G更快

2019-08-02 11:01

以Android One形式打造 小米A3終於進駐台灣市場

2019-08-02 10:48

東北亞最高！玉山北峰行動通信基地台 今正式啟用

2019-08-02 11:14

Tesla建造等同貨櫃大小的Powerpack 將可作為用電高峰時的備援供電

2019-08-02 10:43

Intel代號Ice Lake的第10代Core i系列處理器出貨，啟用全新編號命名方式

2019-08-02 10:46

翻轉相機拍照炫技 華碩8月起推ZenFone 6用戶專屬學堂

2019-08-01 19:18

旅遊體驗預定服務KLOOK在台擴大徵才 讓旅遊變得更簡單

2019-08-02 11:01

Facebook計畫打造代號「Catalina」的機上盒裝置 支援串流影音播放等應用

2019-08-02 11:02

針對影音創作需求打造 Canon PowerShot G5 X Mark II、G7 X Mark III登台

2019-08-02 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top