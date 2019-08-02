旅遊體驗預定服務KLOOK在台擴大徵才 讓旅遊變得更簡單

近期獲得日本SoftBank投資的旅遊體驗預定服務KLOOK，稍早宣布將在台灣地區擴大招募超過200名人才，其中更計畫在台增加客服人員數量，預計在台打造大中華區最大線上客服中心。

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根據KLOOK說明，旗下服務已經涵蓋全球超過300個以上旅遊目的地，而每月透過KLOOK官網及app瀏覽造訪量也已經累積超過3000萬次，從創立到目前為止的融資金額已經超過5.2億美元

規模。

而在KLOOK的服務理念中，最主要是希望讓旅遊變得更簡單，讓使用者在訂購機票、住宿之餘，還能進一步規劃旅遊過程中的觀光體驗項目，例如預先訂購當地交通車票、遊樂園門票，甚至可以避免在旅遊過程中「踩雷」，更協助使用者更容易完成旅遊規劃的最後一哩路。

為了支撐龐大的旅遊觀光服務使用需求，KLOOK此次更計畫在台擴大徵才，其中包含商務開發、行銷、人資、財務、產品等職缺，同時也將擴大客服人員招募，並且打造大中華區最大線上客服中心，預計透過此次擴大徵才提供更好服務品質，更可在台創造多元就業機會。

KLOOK台灣市場行銷總監林耀民表示，此次對外徵才將以更具競爭力的薪資、福利、職涯發展與願景作為號召，吸引台灣優秀人才加入，並且可透過KLOOK全球工作環境，讓台灣人才走向國際舞台。

此次對外招募，預計在2019年底前開放超過200名職缺，目標在2020年上半年員工總數達到400人。

KLOOK台灣市場行銷總監林耀民說明，KLOOK的服務理念便是希望讓旅遊變簡單 分享 facebook

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》