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2020年款Gogoro 2系列車款亮相，支援卡片感應啟動、新增前置物架、加速更快

2019-08-01 16:11楊又肇

Gogoro今日 (8/1)宣布更新2020年款式的Gogoro 2系列車款，包含基本的Gogoro 2、Gogoro 2 Delight、Gogoro S2系列車款都會換上重新調整馬達系統，讓0-50km/h車速平均可提昇0.1秒，另外也換上與Gogoro 3車款相同的iQ System智慧鑰匙卡，更在車上增加壓彈開啟，並且具備USB充電孔設計的多功能置物架設計，讓使用者能更方便使用。

透過卡片感應方式即可快速啟動車輛
透過卡片感應方式即可快速啟動車輛
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目前Gogoro系列車款銷售表現方面，Gogoro 2系列依然是最受歡迎車款，其中Gogoro 2 Delight更是女性市場中最暢銷車款，若與市面中高階二輪油車一同比較的話，Gogoro 2系列車款約有27%市佔比例。

在此次更新中，Gogoro更強調重新調整的馬達系統，將可讓一般款式可在4.2秒內完成0-50km/h加速，而Gogoro S2系列則可在3.8內完成，平均約提昇0.1秒左右。同時，若搭配近期開始提供使用的全新設計電池，則可讓車輛在滿電情況下達成長達170公里的單次行駛距離。

而如先前透露說法，2020年款式設計的Gogoro 2系列車款，同樣跟進Gogoro 3支援以iQ System智慧鑰匙卡感應啟動車輛，而車上增加的多功能置物架則採用壓彈開啟設計，內部也提供一組5V電壓輸出的USB充電孔，可讓使用者配合連接線補充手機，或是行車記錄器電量。

配合此次更新，Gogoro也宣布將在Gogoro 2 Delight車款增加星綻白與星耀灰配色，藉此呼應過往曾在Gogoro 2 Deluxe車款出現的經典配色，並且增加金粉成分，讓整體配色更亮。

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透過卡片感應方式即可快速啟動車輛
透過卡片感應方式即可快速啟動車輛
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透過壓按即可開啟、關閉的置物架設計，內部也具備透過橡膠套保護的USB充電孔
透過壓按即可開啟、關閉的置物架設計，內部也具備透過橡膠套保護的USB充電孔
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可方便幫手機等裝置充電
可方便幫手機等裝置充電
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為了進一步增加新車銷售，Gogoro更宣布在8月31日前購買任何Gogoro車款，即可加贈6個月份、每月299元的電池服務資費，代表消費者若選擇每月以299元資費方案使用電池交換服務，即可在前6個月免費換電騎乘，而若選擇其他電池資費方案則可直接折抵299元。

至於此次更新2020年款Gogoro 2系列，未來是否也會應用在預計在桃園市區率先推出的GoShare電動車共享租賃服務，目前暫時還無法確認。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Gogoro電動車

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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