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VMware、Google Cloud深入合作 讓企業更容易建立多雲發展模式

2019-08-01 11:29楊又肇

過去已經與Google Cloud有深度合作關係的VMware，稍早宣布將針對Google Cloud Platform (GCP)雲端服務平台整合更多應用項目，讓企業端能以此建立混合雲與多雲發展模式。

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在此次VMware與Google Cloud公布消息中，將透過VMware雲端驗證合作夥伴CloudSimple，在Google Cloud Platform服務平台上建立、運行名為Google Cloud VMware Solution by CloudSimple的服務項目，藉此讓企業端能以更簡單方式提供在地、混合架構設計，甚至直接在雲端服務平台執行VMware工作負載項目，例如vSphere、vSAN或NSX，並且提供更多應用選擇與佈署彈性。

而此服務項目同時也能與現有產品整合協作，包含整合VMware NSX Service Mesh、VMware SD-WAN解決方案，或是基於VMware vSphere、vSAN及NSX上的Google Cloud多雲解決方案Anthos，另外也能從企業端佈署的VMware vRealize Automation環境管理Google Cloud資源。

Google Cloud執行長Thomas Kurian表示：「企業端希望在Google Cloud中運行其任務關鍵型工作負載的需求與日俱增，包括VMware工作負載。我們很高興與VMware合作，支援這些工作負載，讓客戶能專注於Google Cloud的核心競爭力，如安全、性能、全域性和高度可用的基礎架構、人工智慧 (AI)、機器學習 (ML)和分析功能等。」

VMware首席運營長、負責客戶運營的Sanjay Poonen表示：「我們與Google Cloud的合作始終致力於滿足客戶需求。我們很高興能夠拓展合作關係，使我們的共同客戶能夠在Google Cloud Platform上的VMware Cloud Foundation中，運行VMware工作負載。透過VMware on Google Cloud Platform，客戶將能沿用對VMware工具和培訓的熟悉度來保護現有投資，助力其實行雲端戰略、將新服務快速推向市場，並無縫且安全地運營混合雲環境。」

CloudSimple創辦人暨執行長Guru Pangal表示：「CloudSimple致力於在不中斷的情況下將客戶的私有雲工作負載引入公有雲。我們很高興能與VMware和Google Cloud合作，將VMware工作負載引入GCP。CloudSimple的下一代雲端平台將提供 GCP專用基礎架構的敏捷、自動化部署和運營體驗。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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