親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

郭台銘搭私人專機回來了 幕僚透露回台第一步

被中共逼到快不能呼吸！46％港人絕望 想移民台灣

終於！蘋果確認今年8月 正式推出Apple Card

2019-07-31 15:19INSIDE

圖／截自蘋果
圖／截自蘋果
分享

隨著時間漸漸逼近，越來越多的Apple Card訊息持續曝光，而蘋果終於在2019年第三季財報的電話會議上確認推出時間，表示「數以千計的蘋果員工每天都在使用Apple Card進行測試，我們預計將在 8 月開始推出。」

Apple Card有兩種形式，一種是虛擬信用卡，使用者可透過iPhone等蘋果行動裝置申請，核准之後，虛擬卡會自動連結到裝置上的Apple Pay。而另一種是實體卡，實體卡上並不會顯示傳統的16位卡號、CVV代碼或有效期限等等資訊，僅會顯示蘋果Logo的感應晶片。

而蘋果也在會議上承諾，這次與蘋果合作的高盛銀行（Goldman Sachs）將無法追蹤和查看使用者的購物地點、購買的商品或是花多少費用購買商品。

其實Apple Card與其他信用卡相比，並沒有太多特別優惠，但對於果粉來說，這張卡在某整程度上算是一張神卡。無年費，不須支付網購最常花費的跨國付款手續費，無延遲繳費罰金，無上限的2%現金回饋，購買Apple所有商品享有高達3%無上限的現金回饋，實體刷卡則有1%現金回饋。

蘋果並無確切公佈8月何時會推出Apple Card，但蘋果這項創舉將會持續引起各界產業持續關注。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

AppleApple Card信用卡

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

Facebook預警Libra數位貨幣服務可能面臨無法順利推行局面

2019-07-31 10:28

LINE BANK、樂天與將來銀行均獲頒執照 純網銀服務預計2020年在台上線

2019-07-31 10:25

讓更多人體驗AR應用樂趣 Apple Store將開設[AR]T系列體驗課程

2019-07-31 10:22

蘋果直營店開放AR體驗 欣賞當代藝術家作品

2019-07-30 22:11

特斯拉巨型蓄電系統「Megapack」 一口氣存3MWh！

2019-07-30 21:17

NVIDIA對外開放GauGAN工具資源，讓複雜背景影像創作變得更加簡單

2019-07-30 21:03

NVIDIA打造支援即時光影追跡表現的第一人稱視角AR眼鏡、重現阿波羅11號登月場景

2019-07-30 21:02

惡意軟體Mirai新變種 專門鎖定攻擊物聯網裝置

2019-07-30 16:11

為什麼「容器」技術在現今網路架構應用變得重要？

2019-07-30 15:31

Tesla車主很快就能在車輛上觀看YouTube、Netflix內容

2019-07-30 08:51

蘋果平板採「機海戰術」 台廠可望受惠

2019-07-30 00:59

Visa強調與Facebook數位貨幣Libra僅簽署不具約束效力的合作意向書

2019-07-29 09:55

Tesla技術長確定離開 可能回歸當年成立的材料回收新創公司

2019-07-28 12:57

蘋果也可能將AR技術應用在地圖導航，或許還有更多應用功能

2019-07-28 12:57

美國司法部批准同意T-Mobile與Sprint合併，但有附加條件

2019-07-28 12:57

Google以10億美元從Verizon手中收購包含原本Yahoo總部在內地產

2019-07-27 14:49

17 Media分享如何以自動化驗證方式降低審核遭拒、無預警下架風險

2019-07-26 16:07

蘋果推AR專屬開發工具 號召開發者投創意

2019-07-26 14:53

提昇B2B跨境交易 阿里巴巴開放美國業者銷售商品

2019-07-26 10:02

Alphabet連網熱氣球服務Loon 累積飛行距離已可繞行地球1000次

2019-07-26 10:02

Netflix針對印度推行低資費方案上線 未來將擴展到更多地區

2019-07-26 10:00

明年東京奧運 將看見更多TOYOTA準備的機器人

2019-07-26 09:59

除了FTC重罰50億美元 Facebook也因隱瞞數據洩漏事實遭罰

2019-07-26 09:58

蘋果首席設計師創立公司可能會以「LoveFrom Jony」為完整名稱

2019-07-26 09:58

透過LINE即可查找 遠傳Parking GO智慧停車系統將於年底擴展到全台7個縣市

2019-07-26 09:58

美媒：Google耗資10億美元 買下Yahoo前總部！

2019-07-25 15:19

Uber擴展測試按月訂閱方案，可享更低乘車費率、免餐飲配送費與免費共享單車

2019-07-25 10:41

戴姆勒集團與Riddle & Code合作，運用區塊鏈記錄車輛使用行為、讓車輛變成「錢包」

2019-07-25 10:41

美國司法部將針對Facebook、Google在內科技公司展開反壟斷調查

2019-07-25 10:26

法國政府招募科幻作者與科學家 共同預測未來軍事威脅

2019-07-25 10:12

臉書與FTC達成和解 將支付50億美元罰款

2019-07-24 22:33

中華郵政全台當機2小時 高手揭「系統維修SOP」：財產放那安心嗎？

2019-07-24 22:10

與FTC和解 臉書擬成立隱私小組並付逾千億罰金

2019-07-24 17:20

LINE開放日本企業可透過LINE Pay快速向臨時雇員、打工人員支付薪資

2019-07-24 14:12

蘋果已經在台灣經濟部智慧財產局申請「Apple Card」名稱商標

2019-07-24 14:11

DAEWOO在台引進mini壁掛式滾筒洗衣機、復古家電

2019-07-23 22:22

跨境電商陸續開發票 Apple Store11月跟進

2019-07-23 18:04

新一代神卡Apple Card登台有譜了？15日已在台灣申請商標

2019-07-23 16:36

共同創辦人、遊戲開發長Frank Pearce確定從暴雪娛樂卸下職務

2019-07-23 09:18
看更多

熱門文章

Sony「穿戴式空調」能降溫13度 天冷還可當暖爐

2019-07-30 19:48

科幻成真！眨兩下眼就能Zoom in的隱形眼鏡出現了

2019-07-30 17:58

特斯拉巨型蓄電系統「Megapack」 一口氣存3MWh！

2019-07-30 21:17

「章魚燒」李宗翰硬是了得 2019世界電玩大賽摘銅！

2019-07-31 00:24

Sony手機業務終於轉虧為盈，但主因在於成本精簡

2019-07-31 10:13

「復仇者聯盟」神秘結局只在Apple TV 全套收藏只要1,290元

2019-07-31 10:43

終於！蘋果確認今年8月 正式推出Apple Card

2019-07-31 15:19

全台首創！用手機召喚均一小老師 連程式設計都免費教

2019-07-31 14:28

全家都能用！三星推LTE雙平板 大電量連網玩樂不受限

2019-07-31 11:59

聯發科正式揭曉針對遊戲打造的Helio G90系列處理器

2019-07-31 10:16

遠傳電信跨業合作再出招 攜手UNIQLO抗暑

2019-07-31 11:32

蘋果直營店開放AR體驗 欣賞當代藝術家作品

2019-07-30 22:11

黑鯊手機2 Pro揭曉 跟進換上Snapdragon 855+運算平台

2019-07-31 10:09

三星在台推出兩款入門平板 加入4G LTE、S Pen應用

2019-07-31 10:10

NVIDIA對外開放GauGAN工具資源，讓複雜背景影像創作變得更加簡單

2019-07-30 21:03

NVIDIA打造支援即時光影追跡表現的第一人稱視角AR眼鏡、重現阿波羅11號登月場景

2019-07-30 21:02

OPPO再與8家廠商合作授權 持續擴展VOOC閃充技術

2019-07-31 10:11

Google確認新機名稱就是Pixel 4 搭載更精準的臉部識別與隔空手勢操作

2019-07-31 10:27

Facebook預警Libra數位貨幣服務可能面臨無法順利推行局面

2019-07-31 10:28

台灣大：盼5G三共 要用合理價位競標主流頻段

2019-07-30 22:07

LINE BANK、樂天與將來銀行均獲頒執照 純網銀服務預計2020年在台上線

2019-07-31 10:25

Google助理中文版 連結台灣十多項應用

2019-07-31 13:51

讓更多人體驗AR應用樂趣 Apple Store將開設[AR]T系列體驗課程

2019-07-31 10:22

高通攜手騰訊遊戲 共同推動Snapdragon Elite Gaming設計特性

2019-07-31 10:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top