終於！蘋果確認今年8月 正式推出Apple Card

圖／截自蘋果 分享 facebook

隨著時間漸漸逼近，越來越多的Apple Card訊息持續曝光，而蘋果終於在2019年第三季財報的電話會議上確認推出時間，表示「數以千計的蘋果員工每天都在使用Apple Card進行測試，我們預計將在 8 月開始推出。」

Apple Card有兩種形式，一種是虛擬信用卡，使用者可透過iPhone等蘋果行動裝置申請，核准之後，虛擬卡會自動連結到裝置上的Apple Pay。而另一種是實體卡，實體卡上並不會顯示傳統的16位卡號、CVV代碼或有效期限等等資訊，僅會顯示蘋果Logo的感應晶片。

而蘋果也在會議上承諾，這次與蘋果合作的高盛銀行（Goldman Sachs）將無法追蹤和查看使用者的購物地點、購買的商品或是花多少費用購買商品。

其實Apple Card與其他信用卡相比，並沒有太多特別優惠，但對於果粉來說，這張卡在某整程度上算是一張神卡。無年費，不須支付網購最常花費的跨國付款手續費，無延遲繳費罰金，無上限的2%現金回饋，購買Apple所有商品享有高達3%無上限的現金回饋，實體刷卡則有1%現金回饋。

蘋果並無確切公佈8月何時會推出Apple Card，但蘋果這項創舉將會持續引起各界產業持續關注。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》