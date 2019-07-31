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LINE BANK、樂天與將來銀行均獲頒執照 純網銀服務預計2020年在台上線

2019-07-31 10:25楊又肇

金管會稍早宣布包含LINE BANK、樂天國際商業銀行，以及由中華電信領軍推行的將來銀行均獲頒純網銀執照，預計可在2020年順利上線營運。

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原先金管會僅計畫核發兩張純網銀執照，讓原本申請純網銀業務的LINE BANK、樂天國際商業銀行與將來銀行形成「三搶二」局面，但考量許多國家均以開放立場核發純網銀執照，因此金管會也全面批准三家提出申請業者均可獲頒純網銀執照，以利全新金融服務推廣發展。

目前提出申請的三家業者中，現階段由黃以孟擔任籌備處執行長的LINE BANK，所有設備、服務使用資料都會放置在台灣境內，預計在本季投入建置主要機房，並且搭配異地備援模式，將以台灣在地化經營模式運作。

而由中華電信為首成立，被市場視為執照核發保障名額的將來銀行，目前是由前蕃薯藤創辦人陳正然擔任董事長，並且由劉奕成、梅驊分別擔任執行長及總經理職位，在競爭純網銀執照的三家業者中具有最多籌備處成員，至於樂天國際商業銀行則是計畫將日本已經成功的純網銀發展經驗複製到台灣。

就三家業者持有優勢來看，將來銀行擁有中華電信現有1000萬名潛在用戶，以及中華電信既有用戶數據及資安技術，甚至可結合全聯實體通路資源，在三家業者中同時擁有通路、網路、數據等資源優勢，甚至也有更深的在地發展機會。

但是LINE BANK也因為LINE近年在台灣積極發展，並且在累積2100萬名LINE用戶與LINE Pay高度使用情況下，配合與富邦銀行、中國信託、聯邦銀行與渣打銀行，並且由遠傳電信與台灣大哥大擔任策略股東，其實也具足明顯競爭優勢。

至於樂天國際商業銀行則是累積過往在日本，以及全球發展經驗，加上日本地區的純網銀服務已經呈現獲利，同時也已經著手建置在地機房，預期將日本經驗複製到台灣，並且在正式營運後的三年內達成損益兩平。

依照目前台灣地區具有高度智慧型手機使用普及率，同時網路服務接受度也相當高，未來在全新網路金融服務推行之下，預期將能讓線上金融有更大成長動能，同時也預期可藉由純網銀服務催生更多創新金融技術應用項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE網路金融

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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