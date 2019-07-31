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讓更多人體驗AR應用樂趣 Apple Store將開設[AR]T系列體驗課程

2019-07-31 10:22楊又肇

在近年來持續推廣以ARKit打造的擴增實境內容應用，蘋果稍早也宣布將在全球的Today at Apple課程中加入擴增實境項目，並且將以[AR]T名稱於全球蘋果直營店提供報名參與。

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在[AR]T系列課程中，將包含展示世界頂級當代藝術家作品的互動式漫步、透過Swift Playgrounds製作擴增實境應用內容的基礎知識課程，以及可在全球每家Apple Store店內欣賞的擴增實境藝術裝置。

為了設立這些課程，蘋果更與紐約當代藝術博物館New Museum合作，並且挑選包含Nick Cave、Nathalie Djurberg與Hans Berg、Cao Fei、John Giorno、Carsten Höller，以及Pipilotti Rist在內七名藝術家，一同參與針對大眾免費開放的體驗計畫。

其中，互動式漫步將把這些藝術家作品與倫敦特拉法加廣場、舊金山Yerba Buena Gardens，或是紐約中央公園的Grand Army Plaza在內公共場所串連，讓參與者能藉由蘋果裝置以不同方式感受這些藝術家創作作品。

而在Today at Apple課程中，則將由紐約藝術家、NEW INC成員 (New Museum 的文化孵化器)，同時身為教育者身分的Sarah Rothberg合作開設[AR]T系列課程，讓參與者可親身體驗異想天開的物件，以及身歷其境的聲音，並且能透過Swift Playgrounds在長達90分鐘課程中學習如何製作屬於自己的擴增實境體驗。

至於在全球任何一間Apple Store裡，使用者將可透過手中的iPhone、iPad，藉由下載安裝Apple Store所提供[AR]T檢視器，即可在店內檢視、啟用Nick Cave的《Amass》擴增實境互動裝置，讓參與者能在蘋果直營店內觀賞、收集「Ikon Elements」。

[AR]T系列體驗內容與課程，將從今年8月10日起對外提供。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境藝術家紐約

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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