特斯拉巨型蓄電系統「Megapack」 一口氣存3MWh！

Photo Credit: 截自Tesla官網 分享 facebook 眾所皆知除了電動車以外，特斯拉也一直相當專注發展綠電儲能產品，今天他們推出了全新巨型公共電池產品「Megapack」，專門設計與太陽能電板連結，並可以一口氣儲存 3MWh 的電能，甚至還能彼此串連成為容量超過 1 GWh 的超級電池。

特斯拉強調，Megapack 經過精心設計，比起其他競品佔用空間減少了40％，最少只需 3 英畝土地，並且零件量只要十分之一，而且組裝速度是其他解決方案的 10 倍，只要三個月內就能建造完成。目前太平洋瓦電公司（PG＆E）已經下單，計畫將在加州蒙特雷灣的 Moss Landing 採用 Megapack 建構大型蓄電系統。

而且特斯拉還為 Megapack 開發了專用軟體，從安裝、監控甚至輸電都一口氣全包，並且透過大型公用事業和微電網的先進監控平台「Powerhub」控制，甚至還能連結採用機器學習技術的自動化能源交易平台「Autobidder」。

2015年，特斯拉就發表了前一代大型蓄電產品 Powerpack（基本上就是 Powerwall 的工業版），並且使用它幫澳洲蓋了世界上最大的鋰離子電池，容量為129兆瓦時，可提供100兆瓦的電力。

這些面向工業的大型蓄電應用產品，可說是幫特斯拉能源業務開創了一番新局。即使特斯拉發行了頗具革命性的 B2C 產品「太陽能屋瓦」，但自2016年收購SolarCity以來，特斯拉 2019 年第二季安裝的傳統太陽能電池板創下新低，並在去年就關閉了十幾個太陽能安裝中心。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》