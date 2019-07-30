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惡意軟體Mirai新變種 專門鎖定攻擊物聯網裝置

2019-07-30 16:11聯合新聞網 台北訊

Palo Alto Networks的威脅情報小組Unit 42最近發現惡意軟體Mirai有了新的演變及八種新型態，該惡意軟體主要目標是針對各種嵌入式、物聯網裝置的軟體漏洞為目標，以分散式阻斷服務攻擊（DDoS）和其自我複製方式為主，從2016年起成功入侵數個值得注意的目標。這些被鎖定的物聯網裝置包括無線投影系統、機上盒、SD-WAN甚至智慧家居遙控器。

Mirai最初利用預設憑證來獲得進入裝置的權限。然而，自2017年底以來，Palo Alto Networks的威脅情報小組Unit 42觀察到該惡意軟體的家族樣本，專門針對物聯網裝置的軟體漏洞，在易受攻擊的設備上進行傳播和運行。

2018年起，Palo Alto Networks威脅情報小組Unit 42發現，在同一樣本中包含漏洞的變種活動持續增加，將不同類型的物聯網裝置活動資訊蒐集到相同一個殭屍網絡。那時起，還觀察到Mirai惡意軟體作者公開的在 ”exploit-db”上測試，試圖利用這些漏洞來增加殭屍網絡數量。這個最新的新變種似乎是同一趨勢的延續

八種新加入的型態

最新的變種共包含18種型態，其中八種是新加入的。以下列出在實際情況中第一次揭露而被利用的新漏洞，而附錄中的表1中有更多詳細資訊：

　　●CVE-2019-3929

　　●OpenDreamBox Remote Code Execution

　　●CVE-2018-6961

　　●CVE-2018-7841

　　●CVE-2018-11510

　　●Dell KACE Remote Code Execution

　　●CVE-2017-5174

　　●HooToo TripMate Remote Code Execution

新樣本中還含有4個過去Mirai變種利用漏洞的型態，包括：

　　●LG Supersign TVs

　　●WePresent WiPG-1000 Wireless Presentation Systems

　　●Belkin WeMo devices

　　●MiCasaVerde VeraLite Smart Home Controllers

這些新樣本還包括攻擊Oracle WebLogic Servers RCE的漏洞型態，被用於建構Linux和Windows殭屍網絡。

附錄的表3中列出過去被Mirai使用過的漏洞型態

Mirai變種分析

該新變種除了上面提到的漏洞型態外，還有一些新的特徵：

　　●用於字串表的加密密鑰是0xDFDAACFD，它基於原始Mirai源代碼中使用的標準加密方案（在toggle_obf函數中實現），相當於一個字節為XOR的0x54。

　　●我們之前在研究中沒有遇到過幾種用於暴力破解的預設憑證（雖然我們無法確認這是他們第一次使用Mirai）。這些在附錄中的表2中列出，以及使用它們的設備，值得注意的是，所有這些憑證都可以在網路上找到。

基礎架構

樣本所在的開放目錄如圖1所示：

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該變種的例子在不同版本的不同埠使用C2的兩個功能變數名稱，如下所述。

最新版本使用的C2兩個功能變數名稱為。

　　●akuma[.]pw :17

　　●akumaiotsolutions[.]pw:912

雖然這兩個網域目前沒有解析到任何IP位址，但通過在Shodan上搜尋，研究人員發現該位址的通訊埠17同時也被用作C2。下方螢幕截圖是來自Mirai C2伺服器的17通訊埠回應記錄表明C2代碼是如何寫入原始代碼的：

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文件上傳時間：

　　●26-May-2019 10:05

　　●21-May-2019 16:34

　　●21-May-2019 08:38

　　●19-May-2019 06:05

從2019年5月21日08:38開始的簡易版本使用以下2個C2網域。 它們與其他樣本使用的網域相同（在之前或之後的日期上傳）但通訊埠不同。

結論

新發現的變種是Linux惡意軟體作者設法擴大感染率所持續嘗試的結果。因此，更多數量的物聯網設備會形成更巨大的殭屍網絡，因而提供給分散式阻斷服務攻擊（DDoS）攻擊強大的能力。通過使用這些變種觀察到的結果，效率較高的漏洞，即感染更多數量的裝置會在未來的變種中被保留或重新使用，而效率較低的漏洞會被淘汰或被惡意軟體作者替換成其他漏洞。

惡意軟體物聯網
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