NVIDIA對外開放GauGAN工具資源，讓複雜背景影像創作變得更加簡單

在今年GTC 2019期間展示的GauGAN研究工具，NVIDIA在此次SIGGRAPH 2019正式開展前，宣布將開放此項工具讓更多創作者能以此快速建造擬真的背景內容。

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GauGAN是以生成式對抗網路 (GAN,Generative Adversarial Network)形式打造，主要可藉由事前完成訓練的學習模型，讓使用者能透過簡單顏色塗鴉生成擬真圖像，例如讓系統預先完成學習什麼是「岩石」，並且指定對應「灰色」，當使用者透過灰色進行繪畫時，系統就會將灰色部分轉換成岩石影像，並且與背景自然縫合，例如以下示範：

而在此次SIGGRAPH 2019，NVIDIA則是宣布將開放此項研究工具，讓更多創作者能以此建立各自學習模型，進而加速創作內容製作效率，例如電影工作者能以此更有效率地建立背景影像，無需像過往必須花費時間逐一繪製，對於遊戲開發者也能更快完成3D場景建立，甚至可以用更簡單方式進行置換調整，讓整個創作流程可以更專注在內容本質。

目前NVIDIA並未計畫讓GauGAN工具以付費形式使用，並且可同時應用在2D平面影像，或是3D立體物件，因此對於影像內容創作者來說，將能增進不少創作效率，例如《魔戒》中磅礡場景即可透過更簡單方式繪製，而不需要一草一木地逐一繪製，甚至可以確保所有場景物件的光影擬真效果，以及彼此對應關係。

在先前示範內容裡，電腦系統依然會依照真實物理表現與光影效果呈現變更後的景象內容，例如從原本油綠草地景象變更成冰天雪地場景，場景中的樹木就會以枯樹形式呈現。根據NVIDIA的說法，系統之所以可以正確反映這樣的"自然"現象，其實也是基於持續學習各個影像內容所呈現結果，因此可以學習認知冰天雪地的場景應該只會出現枯樹，而不會有樹葉茂密場景。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》