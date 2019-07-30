NVIDIA打造支援即時光影追跡表現的第一人稱視角AR眼鏡、重現阿波羅11號登月場景

除了宣布擴大擴大即時光影追跡技術應用，NVIDIA更宣布推出第一人稱視角AR眼鏡設備，並且透過即時光影渲染演算效果與肢體識別技術，讓身著太空裝在月球表面漫步跳舞的影片創作變得更簡單。

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針對擴增實境應用的即時光影追跡技術表現，NVIDIA在此次SIGGRAPH 2019期間將會透過自行打造的第一人稱視角AR眼鏡設備，讓使用者能更即時檢視擴增實境影像的即時光影渲染演算效果，並且透過裝置上的人工智慧技術快速追蹤人眼視角，讓影像呈現可以變得更加真實。

不過，NVIDIA表示此套眼鏡裝置主要針對研究打造，並未有讓此項裝置進入市場銷售計畫。

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用即時光影技術呈現阿波羅11號登月場景、讓太空人呈現月球漫步舞姿

先前慶祝人類登月50週年時，NVIDIA藉由即時光影追跡技術呈現阿波羅11號帶著人類登月時的場景影像，此次在SIGGRAPH 2019期間更進一步藉由即時人體姿勢捕捉技術，讓系統能透過捕捉動態肢體動作，並且配合即時光影追跡技術，進而呈現隨著肢體動作擬真呈現的太空人漫步舞姿。

過往要製作此類影片內容，往往必須透過大量前置與後製處理流程，以及龐大運算設備才能完成，但在Turing顯示架構支撐下，藉由攝影器材捕捉識別肢體動作之後，配合Quadro RTX或GeForce RTX系列顯示卡運算能力，即可即時創造流暢且呈現真實光影互動的擬真影片內容。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》