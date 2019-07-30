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Tesla車主很快就能在車輛上觀看YouTube、Netflix內容

2019-07-30 08:51楊又肇

日前透露將開放旗下車輛在靜止後，將可藉由車上觸控螢幕觀看YouTube、Netflix內容，顯然Tesla準備在今年8月開始釋出此項更新。

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在先前說明將讓Tesla車款可以執行更多遊戲作品，同時也將加入播放YouTube、Netflix內容之後，Tesla執行長Elon Musk在稍早於Twitter上的回應，顯示此項更新最快將會在8月推出，預期很快就能讓Tesla車主透過車輛享受更多影音樂趣。

而基於目前安全法規限制，所有娛樂功能都僅能在車輛處於靜止狀態下使用，避免在車輛駕駛過程中產生無預警危險。

不過，依照Elon Musk的說法，一旦監管機構批准Tesla的全自動駕駛技術應用，未來將可在車輛處於全自動駕駛模式時，讓車主可以使用車輛影音播放，或是遊戲遊玩功能。

依照先前說法，Tesla將在旗下車款與Bethesda在內遊戲業者合作，並且確認將把《異塵餘生：庇護所》、《Beach Buggy Racing 2》、《Cuphead》，以及先前公布的Atari經典遊戲作品陸續向Tesla車款開放遊玩，並且支援透過PlayStation 4、Xbox One控制器遊玩，若本身就是賽車類型遊戲的話，更可直接透過Tesla車款的方向盤與煞車踏板進行操作 (基於安全考量，油門踏板並不會成為控制項目)。

另外，Tesla也透露未來將開放車主透過車上USB連接埠連接儲存裝置，藉此增加更多遊戲儲存空間，並且持續加強與Unity、Unreal Engine等遊戲引擎合作，預期讓更多遊戲可以登上Tesla車款。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Tesla

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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