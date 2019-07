Tesla車主很快就能在車輛上觀看YouTube、Netflix內容

日前透露將開放旗下車輛在靜止後,將可藉由車上觸控螢幕觀看YouTube、Netflix內容,顯然Tesla準備在今年8月開始釋出此項更新。

在先前說明將讓Tesla車款可以執行更多遊戲作品,同時也將加入播放YouTube、Netflix內容之後,Tesla執行長Elon Musk在稍早於Twitter上的回應,顯示此項更新最快將會在8月推出,預期很快就能讓Tesla車主透過車輛享受更多影音樂趣。

Ability to stream YouTube & Netflix when car is stopped coming to your Tesla soon! Has an amazingly immersive, cinematic feel due to the comfy seats & surround sound audio.

— e^👁🥧 (@elonmusk) July 27, 2019