親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

總統府公布私菸案調查進度 最大戶一人買了千條

拍馬屁？唐湘龍爆：華航贊助攝影官日本辦蔡英文攝影展

為什麼「容器」技術在現今網路架構應用變得重要？

2019-07-30 15:31楊又肇

在現今的網路架構中，容器 (container)已經扮演相當重要角色，尤其在日趨複雜，卻又必須快速改變的網路服務運作中，容器更成為跨平台應用，並且確保安全的關鍵技術。

分享

如同字面意思，容器的應用模式，便是將應用程式的程式編碼、佈署組態等內容進行封裝，並且能以獨立、隔離形式單獨執行，同時可共用系統上的作業系統等資源，藉此提供快速佈署、彈性調整、跨平台運作，甚至可以進一步針對個別容器項目分配使用資源，避免單一服務存取超載，進而影響整體網路平台運作，甚至發生網路攻擊等風險時也能快速截斷，確保平台安全。

而容器工具可做哪些應用？目前包含時下流行的微型服務 (micro services)、批次處理，或是機器學習等應用，另外也經常用於將所有應用服務佈署於雲端、建立平台即服務 (PaaS,Platform as a service)，甚至用於建立整合私有雲或公有雲的混合形式應用服務。

目前常見的容器，包含由Kubernetes (簡稱K8s)、Docker、LXC，而諸如亞馬遜本身也有推行自有容器服務，但以Kubernetes採開放形式使用，加上由Google主導推廣應用，目前已經成為廣受歡迎使用的容器服務，同時近年來持續網雲端應用發展的VMware也貢獻不少技術資源，甚至在接下來的新產品也進一步擁抱容器技術，藉此對應佈署更快、更具彈性，同時也更安全的網路應用需求。

就VMware的看法，以雲端為原生架構，或是藉由平台即服務形式打造應用項目的趨勢越來越明顯，同時也因應網路發展快速變化，使得各類服務不僅需要能快速佈署、調整，同時也必須容易管理，因此連帶也會影響原本企業營運與設計團隊運作，例如服務架構應該遵循傳統分配方式，或是依照服務需求調整，以及如何讓服務設計團隊更快打造應用項目，並且讓營運團隊可以更便利管理使用，顯然也將成為接下來必須面臨課題。

在先階段針對Kubernetes應用部分，VMware分別提供可串接儲存、網路及安全功能的核心服務VMware Enterprise PKS、可完全相容開源形式Kubernetes的套裝軟體VMware Essential PKS，以及由VMware提供，以雲端形式運作的軟體即服務項目VMware Cloud PKS。

預計在今年下半年間，VMware將會針對企業多雲整合應用需求，提供對應多雲平台的Kubernetes管理平台，讓企業能透過單一平台即可分配佈署、監控不同Kubernetes容器服務應用，並且能支援AWS、Google Cloud Platform，或是VMware vSphere平台。

另外，企業端也能在vSphere平台中直接管理個別容器服務使用儲存需求，不像過往僅能在單一虛擬機器啟用前設置固定儲存資源，讓企業端可針對服務需求即時調整儲存設定，而針對多雲環境管理需求，也將以Istio開源服務網格打造新工具，讓企業端方便管理跨雲平台的微服務應用項目。

至於近期收購的Bitami旗下已經標準化的開源軟體，目前已經整合在VMware雲端服務，可讓企業端用於佈署其應用服務。

即便目前市場認為Kubernetes應用模式已經趨於平實，但VMware認為在結合容器服務與虛擬化技術情況下，Kubernetes依然有相當多元的應用發展空間，一如目前Google仍持續推廣 Kubernetes容器技術應用，而NVIDIA在去年GTC 2018也藉由Kubernetes進行GPU運算資源虛擬化應用，同時今年也借助OpenShift功能透過Kubernetes將虛擬化GPU運算資源應用在各類邊緣運算加速。

確實有不少Kubernetes應用藉由開源版本即可完成，但對於企業端有更多應用細節必須留意情況，VMware預期在接下來的VMworld活動會有更具體消息公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

網路攻擊機器學習

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

Tesla車主很快就能在車輛上觀看YouTube、Netflix內容

2019-07-30 08:51

蘋果平板採「機海戰術」 台廠可望受惠

2019-07-30 00:59

Visa強調與Facebook數位貨幣Libra僅簽署不具約束效力的合作意向書

2019-07-29 09:55

Tesla技術長確定離開 可能回歸當年成立的材料回收新創公司

2019-07-28 12:57

蘋果也可能將AR技術應用在地圖導航，或許還有更多應用功能

2019-07-28 12:57

美國司法部批准同意T-Mobile與Sprint合併，但有附加條件

2019-07-28 12:57

Google以10億美元從Verizon手中收購包含原本Yahoo總部在內地產

2019-07-27 14:49

17 Media分享如何以自動化驗證方式降低審核遭拒、無預警下架風險

2019-07-26 16:07

蘋果推AR專屬開發工具 號召開發者投創意

2019-07-26 14:53

提昇B2B跨境交易 阿里巴巴開放美國業者銷售商品

2019-07-26 10:02

Alphabet連網熱氣球服務Loon 累積飛行距離已可繞行地球1000次

2019-07-26 10:02

Netflix針對印度推行低資費方案上線 未來將擴展到更多地區

2019-07-26 10:00

明年東京奧運 將看見更多TOYOTA準備的機器人

2019-07-26 09:59

除了FTC重罰50億美元 Facebook也因隱瞞數據洩漏事實遭罰

2019-07-26 09:58

蘋果首席設計師創立公司可能會以「LoveFrom Jony」為完整名稱

2019-07-26 09:58

透過LINE即可查找 遠傳Parking GO智慧停車系統將於年底擴展到全台7個縣市

2019-07-26 09:58

美媒：Google耗資10億美元 買下Yahoo前總部！

2019-07-25 15:19

Uber擴展測試按月訂閱方案，可享更低乘車費率、免餐飲配送費與免費共享單車

2019-07-25 10:41

戴姆勒集團與Riddle & Code合作，運用區塊鏈記錄車輛使用行為、讓車輛變成「錢包」

2019-07-25 10:41

美國司法部將針對Facebook、Google在內科技公司展開反壟斷調查

2019-07-25 10:26

法國政府招募科幻作者與科學家 共同預測未來軍事威脅

2019-07-25 10:12

臉書與FTC達成和解 將支付50億美元罰款

2019-07-24 22:33

中華郵政全台當機2小時 高手揭「系統維修SOP」：財產放那安心嗎？

2019-07-24 22:10

與FTC和解 臉書擬成立隱私小組並付逾千億罰金

2019-07-24 17:20

LINE開放日本企業可透過LINE Pay快速向臨時雇員、打工人員支付薪資

2019-07-24 14:12

蘋果已經在台灣經濟部智慧財產局申請「Apple Card」名稱商標

2019-07-24 14:11

DAEWOO在台引進mini壁掛式滾筒洗衣機、復古家電

2019-07-23 22:22

跨境電商陸續開發票 Apple Store11月跟進

2019-07-23 18:04

新一代神卡Apple Card登台有譜了？15日已在台灣申請商標

2019-07-23 16:36

共同創辦人、遊戲開發長Frank Pearce確定從暴雪娛樂卸下職務

2019-07-23 09:18

由「超人」飾演傑洛特，Netflix釋出《巫師》原創影集首波預告

2019-07-23 09:18

Google就2010年違法蒐集Wi-Fi隱私數據與消費者達成和解

2019-07-23 09:18

Gogoro Network能源網路拆分成獨立事業，預期讓Gogoro發展更有彈性

2019-07-23 09:18

Google發表新AI語音技術研究 語言障礙者的話更能聽懂

2019-07-22 22:21

MOD將終結14年虧損 推自由選盼打破潛規則

2019-07-22 20:07

假訊息太多 「LINE訊息查證」平台上線

2019-07-22 18:44

協助打擊假新聞的LINE訊息查證上線，LINE是如何做到的？

2019-07-22 13:54

TOYOTA將於東奧期間佈署200輛未來電動車「APM」提供場區接駁

2019-07-22 13:54

Gartner：2019年手機出貨量年減幅度達3.8%

2019-07-22 12:11
看更多

熱門文章

Windows開始選單又要改了？微軟意外公開了全新設計

2019-07-29 19:10

懷疑另一半有鬼？ 一招讓Line隱藏訊息無所遁形

2019-07-30 13:33

Word別再猛敲空白鍵了！排版實用「定位點」功能

2019-07-29 17:14

Siri爆出竊聽疑雲 蘋果承包商接收各式錄音

2019-07-29 16:35

iPhone新3款傳有臉部辨識 前後VCSEL比重提升

2019-07-30 10:48

分析報告指稱 蘋果明年推出的iPhone全數支援兩種5G網路技術規格

2019-07-30 08:52

用手勢就可隔空操控！LG G8SThinQ魔幻機皇夏日送好康

2019-07-30 00:53

新iPod Touch全色系亮相 和前一代相比竟然少了這個！

2019-07-30 13:14

蘋果夏日動漫祭登場 7經典熱門遊戲推澎湃禮包限時下載

2019-07-29 17:44

蘋果平板採「機海戰術」 台廠可望受惠

2019-07-30 00:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top