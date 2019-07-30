為什麼「容器」技術在現今網路架構應用變得重要？

在現今的網路架構中，容器 (container)已經扮演相當重要角色，尤其在日趨複雜，卻又必須快速改變的網路服務運作中，容器更成為跨平台應用，並且確保安全的關鍵技術。

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如同字面意思，容器的應用模式，便是將應用程式的程式編碼、佈署組態等內容進行封裝，並且能以獨立、隔離形式單獨執行，同時可共用系統上的作業系統等資源，藉此提供快速佈署、彈性調整、跨平台運作，甚至可以進一步針對個別容器項目分配使用資源，避免單一服務存取超載，進而影響整體網路平台運作，甚至發生網路攻擊等風險時也能快速截斷，確保平台安全。

而容器工具可做哪些應用？目前包含時下流行的微型服務 (micro services)、批次處理，或是機器學習等應用，另外也經常用於將所有應用服務佈署於雲端、建立平台即服務 (PaaS,Platform as a service)，甚至用於建立整合私有雲或公有雲的混合形式應用服務。

目前常見的容器，包含由Kubernetes (簡稱K8s)、Docker、LXC，而諸如亞馬遜本身也有推行自有容器服務，但以Kubernetes採開放形式使用，加上由Google主導推廣應用，目前已經成為廣受歡迎使用的容器服務，同時近年來持續網雲端應用發展的VMware也貢獻不少技術資源，甚至在接下來的新產品也進一步擁抱容器技術，藉此對應佈署更快、更具彈性，同時也更安全的網路應用需求。

就VMware的看法，以雲端為原生架構，或是藉由平台即服務形式打造應用項目的趨勢越來越明顯，同時也因應網路發展快速變化，使得各類服務不僅需要能快速佈署、調整，同時也必須容易管理，因此連帶也會影響原本企業營運與設計團隊運作，例如服務架構應該遵循傳統分配方式，或是依照服務需求調整，以及如何讓服務設計團隊更快打造應用項目，並且讓營運團隊可以更便利管理使用，顯然也將成為接下來必須面臨課題。

在先階段針對Kubernetes應用部分，VMware分別提供可串接儲存、網路及安全功能的核心服務VMware Enterprise PKS、可完全相容開源形式Kubernetes的套裝軟體VMware Essential PKS，以及由VMware提供，以雲端形式運作的軟體即服務項目VMware Cloud PKS。

預計在今年下半年間，VMware將會針對企業多雲整合應用需求，提供對應多雲平台的Kubernetes管理平台，讓企業能透過單一平台即可分配佈署、監控不同Kubernetes容器服務應用，並且能支援AWS、Google Cloud Platform，或是VMware vSphere平台。

另外，企業端也能在vSphere平台中直接管理個別容器服務使用儲存需求，不像過往僅能在單一虛擬機器啟用前設置固定儲存資源，讓企業端可針對服務需求即時調整儲存設定，而針對多雲環境管理需求，也將以Istio開源服務網格打造新工具，讓企業端方便管理跨雲平台的微服務應用項目。

至於近期收購的Bitami旗下已經標準化的開源軟體，目前已經整合在VMware雲端服務，可讓企業端用於佈署其應用服務。

即便目前市場認為Kubernetes應用模式已經趨於平實，但VMware認為在結合容器服務與虛擬化技術情況下，Kubernetes依然有相當多元的應用發展空間，一如目前Google仍持續推廣 Kubernetes容器技術應用，而NVIDIA在去年GTC 2018也藉由Kubernetes進行GPU運算資源虛擬化應用，同時今年也借助OpenShift功能透過Kubernetes將虛擬化GPU運算資源應用在各類邊緣運算加速。

確實有不少Kubernetes應用藉由開源版本即可完成，但對於企業端有更多應用細節必須留意情況，VMware預期在接下來的VMworld活動會有更具體消息公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》