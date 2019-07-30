蘋果平板採「機海戰術」 台廠可望受惠

2019-07-30 00:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭君暉 ／台北報導



蘋果今年註冊七款不同型號的iPad。（路透） 分享 facebook

蘋果今年註冊七款不同型號的iPad，尺寸從七點九吋到十二點九吋不等，外傳將在秋季或十月的平板電腦發布會亮相，預期主力代工廠鴻海與仁寶，機殼如可成與鴻準等零組件供應商等可望受惠，這次蘋果在平板電腦採機海戰術，對提升供應鏈廠商的出貨量，將有直接幫助。

蘋果iPad系列包括iPad Mini、iPad、iPad Air、十一吋的iPad Pro，以及十二點九吋的iPad Pro。七月初歐亞經濟委員會（ＥＥＣ）資料庫中，發現蘋果將推出五款全新iPad機型，加上最新曝光的另兩款新版iPad型號，使目前預期推出的新iPad高達七款。

蘋果最新註冊的兩款iPad均運行iOS 13版本的新iPadOS系統，外媒推測，新型號可能是九點七吋iPad的更新版，螢幕尺寸可能提升至十點二吋和十點五吋。

蘋果今年秋季很有可能會推出iPad Pro系列機種，包括現有的十一吋及十二點九吋的新一代版本，但也可能是其他新的尺寸。

目前iPad產品可說是史上最亂，雖然十點二吋iPad可能是要取代目前的九點七吋入門級iPad，但未來仍會有多款尺寸不同的iPad同時在市場上銷售，混亂程度可見一斑。