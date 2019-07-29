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Visa強調與Facebook數位貨幣Libra僅簽署不具約束效力的合作意向書

2019-07-29 09:55楊又肇

或許是看在近期美國政府、歐盟監管機構，以及印度政府對於Facebook預計推行的數位貨幣Libra表示擔憂，因此Visa執行長Alfred F. Kelly Jr.強調日前與Facebook簽署的是非約束性的合作意向書，並非正式加盟Libra應用範疇。

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同時，就Alfred F. Kelly Jr.說明，目前與Facebook簽署的合作意向書並不具備約束性，未來若不滿意Libra應用發展方向，隨時可以輕易退出加盟。而除了Visa，目前包含PayPal、Uber、Coinbase、Lyft、Matercard、Vodafone、eBay、Spotify在內業者同樣是以非約束性質與Facebook簽署合作意向書。

而就Facebook針對Libra的白皮書內容顯示，企業若要加盟Libra，其市值必須要超過10億美元，或是應收款項結餘超過5億美元，以及在全球多個國家地區向2000萬人以上用戶規模提供服務，而企業如果被第三方機構或媒體評價為業界前百強排名，同樣也是作為加盟Libra的符合條件之一。

依照Facebook說明，企業只要符合上述條件其中兩項，即可申請加盟Libra，但本身也必須投資1000萬美元購買Libra數位貨幣，作為日後發行使用。

不過，目前暫時還沒有任何公司表態是否向Facebook投資金額。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度歐盟

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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