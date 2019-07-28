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美國司法部批准同意T-Mobile與Sprint合併，但有附加條件

2019-07-28 12:57楊又肇

經過一段時間後，美國司法部終於批准同意T-Mobile與Sprint合併，而其中條件便是讓Dish Network以50億美元收購Sprint旗下Boost Mobile、Virgin Mobile業務，以及Sprint旗下部分無線頻譜，另外也必須同意推廣eSIM使用模式。

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要求讓Dish Network收購Sprint旗下小型電信業務服務，以及部分無線頻譜，並且由T-Mobile提供Dish Network旗下2萬組無線網路基站與零售通路資源，同時讓Dish Network在未來7年內可使用T-Mobile網路連接資源，主要是希望在T-Mobile與Sprint合併後形成足以抗衡競爭勢力。

另外，T-Mobile也必須加入推廣eSIM使用模式，讓消費者能更有彈性地藉由eSIM配合實際需求切換不同電信服務。

而雖然美國司法部同意T-Mobile與Sprint合併，但顯然包含紐約州在內美國境內13個州檢察長對此項收購合併案仍有疑慮，因此計畫提出此項合併案批准。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紐約

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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