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蘋果也可能將AR技術應用在地圖導航，或許還有更多應用功能

2019-07-28 12:57楊又肇

Google在去年的Google I/O 2018展示AR版Google Maps導航功能，並且開始在稍早前於美國地區開始測試之後，蘋果或許也準備藉由擴增實境 (AR)技術打造全新地圖應用功能。

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在稍早向美國專利與商標局提出專利設計，顯示蘋果可能計畫透過擴增實境技術提供更直觀的地圖導航功能，將讓使用者能在即時拍攝畫面中以虛擬圖像指引行進路線，同時也會在畫面中顯示當前行進速度。

除此之外，專利說明中也描述如何在複雜路口正確指引使用者前進，以及在畫面上標示正確行進路線與當前所在道路名稱。

從蘋果近期持續加強擴增實境技術應用，加上不久前也確認收購SpektralAkonia Holographics等擴增實境技術應用相關的新創公司，今年在WWDC 2019也有不少比重闡述擴增實境應用，顯然蘋果相當看重擴增實境應用。

先前有消息指稱蘋果計畫推出擴增實境眼鏡裝置，藉此進軍不同使用體驗發展，而此次提出專利設計申請，或許是其中一項技術應用，是否會有更多不同應用，或許就看今年秋季新品發表會是否會有額外驚喜。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境專利

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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