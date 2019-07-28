Tesla技術長確定離開 可能回歸當年成立的材料回收新創公司

稍早公布2019財年第二季財報時，Tesla執行長Elon Musk宣布共同創辦人，同時也是Tesla技術長的JB Straubel將離開，但未來將轉任Tesla資深顧問，原本技術長職位則將由工程部門副總裁Drew Baglino接手。

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JB Straubel是Tesla初創時期少數元老級員工之一，主要負責電池技術開發，並且參與包含Supercharger能源網路、Tesla Energy相關業務發展，甚至在Tesla早年僅生產少數電動車的時候，便提出準備打造價格僅在2萬-3萬美元價格的電動車理念。

目前Tesla已經宣布推出價格從3萬9000美元起跳的7人座SUV休旅車款Model Y，雖然距離JB Straubel提出理想價位仍有一點差距，但已經是相對親民的價格，甚至滿電可對應長達300英哩 (約480公里)的行駛距離。

或許是看在Tesla已經逐漸完成當年提出理想目標，因此也讓JB Straubel萌生離開Tesla的想法。但JB Straubel強調並非對Tesla失去信心，未來依然會參與Tesla部分核心技術開發，並且以資深顧問身分繼續給予意見。

但從相關消息指出，JB Straubel有可能回歸過去成立的材料回收新創公司。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》